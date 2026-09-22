Marina Ruy Barbosa abre o jogo sobre carreira e admite ter pensado em pausa - (crédito: Reprodução/Instagram)





Marina Ruy Barbosa, considerada uma das maiores atrizes do Brasil da sua geração, abriu o jogo sobre as expectativas pelo futuro da sua carreira. A artista, que está em atividade há mais de 20 anos, comentou acerca da possibilidade de dar uma pausa.

Em entrevista ao portal Gshow, a artista admitiu que, com a proximidade dos 30 anos, refletiu acerca do que projetava para seu futuro artístico. "Eu acho que chegou um momento, quando estava me aproximando dos 30, em que pensei comigo mesma: ‘Eu sou muito autocrítica, estou sempre repensando caminhos, não de me superar, mas de me provocar e de me questionar!‘", disse.

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"E senti o impulso de entender que quero uma carreira longeva. Eu amo atuar, e é isso que quero fazer para o resto da minha vida. É isso que me alimenta", afirmou Marina Ruy Barbosa. Com uma enxurrada de papéis memoráveis no currículo, a artista afirmou seu objetivo com a atuação.

"Tenho vontade de fazer cada vez mais personagens que me estimulem, que me desafiem, que me provoquem e que estimulem o público também. ‘Nossa, é a Marina? Aquela Marina que fez aquela novela que acompanhei?’ [] Papéis que me deem a oportunidade de não só surpreender o público, mas de me surpreender também e me desafiar", disse ela.