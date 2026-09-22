Rick completaria 60 anos em dezembro; relembre a trajetória

A música sertaneja perdeu uma de suas vozes mais marcantes. O cantor Rick, conhecido pela dupla com Renner, morreu aos 59 anos em um trágico acidente de helicóptero em Santa Catarina. Geraldo Antônio de Carvalho, seu nome de batismo, completaria 60 anos, em cinco de dezembro.

Nascido em 5 de dezembro de 1966 em Monte do Carmo, no Tocantins, Rick teve uma infância humilde. A paixão pela música falou mais alto desde cedo e, antes de alcançar fama nacional, formou sua primeira dupla, Sereno & Serenata, com a irmã Dalva. Ele passou a se apresentar em bares e festas da região, sonhando com uma carreira artística.

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A virada em sua carreira aconteceu em 1986, quando conheceu Renner. A sintonia entre os dois foi imediata, dando origem a uma das duplas mais queridas do Brasil. O início foi desafiador, com anos de estrada e apresentações em pequenas cidades até conseguirem o primeiro contrato com uma gravadora.

A consagração nacional

Após o lançamento do primeiro CD em 1992, o sucesso massivo chegou em 1998 com o hit “Ela é Demais”, que se tornou um hino do sertanejo romântico. A partir daí, a dupla emplacou dezenas de sucessos nas paradas de todo o país, alcançando grande sucesso comercial e colecionando discos de ouro, platina e diamante.

Além de intérprete, Rick se consolidou como um dos maiores compositores do gênero. Suas letras foram gravadas por grandes nomes da música brasileira, incluindo Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Daniel. A habilidade para criar melodias e histórias que tocavam o público era uma de suas marcas registradas.

A parceria com Renner foi marcada por idas e vindas, com separações em 2010 e 2015, seguidas por retornos aos palcos. Apesar dos desafios, a conexão musical sempre os trazia de volta, onde eram recebidos com carinho pelos fãs. Rick deixa um legado de canções que embalaram romances e se tornaram trilha sonora na vida de milhões de brasileiros.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.