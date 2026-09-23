Sobradinho II recebe festival de circo e palhaçaria no fim de semana

Idealizadora do evento Tina Carvalho e anfitriãs Manu Castelo Branco e Ana Flávia Garcia. - (crédito: Paula Ferrari)

Entre sexta-feira (25/9) e domingo (27/9), o estacionamento da Administração Regional de Sobradinho II recebe o 2º Festival de Circo, Palhaçaria e Diversidade — Sorriso da Rua. Com entrada gratuita, todos os públicos poderão acompanhar espetáculos de circo e palhaçaria, apresentações musicais, DJs, feira, e atividades voltadas à formação artística. A produção do evento ressalta a importância de festivais como este fora do Plano Piloto, em lugares em que o acesso à cultura não é facilitado.

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Feira colaborativa de economia criativa de Brasília, a ColaBora Mix fará parte de todos os dias do festival com 20 expositores e barraquinhas que vão da arte à gastronomia. Também será montado o Parque Diversom, do Circo Teatro Udigrudi, que reúne brinquedos interativos que produzem sons e tocam músicas a partir da interação das pessoas.

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A programação inclui o espetáculo Cabaré, que teve inscrições abertas para o público geral submeter números artísticos. De 60 inscritos, foram nove selecionados; três se apresentam em cada dia do evento. O conjunto de números foi selecionado para refletir a diversidade de linguagens e trajetórias na cena artística do DF.

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Programação por dia

25 de setembro (sexta-feira)

18h e entre as atrações — DJ Karla Testa

18h30 — Cortejo Capivareta Repercussiva

19h — Os Sonhos de Gaubi Beijodo – A dor e a delícia de ser quem é!, com Hugo Leonardo

20h — Tarântula Transita com Vulcanica Pokaropa

21h — Shablam Cabaré com MC Barbichina do Lábio de Mel e os números Diva com Caroline Severiano (Palhaça Severina), O retorno da Branca de Neve com Wellington Felyno (Mozilla Fox) e Peguei um Guanabara e vim com Paco Leal (Esmeralda)

26 de setembro (sábado)

16h — Comboio Kids

16h30 e entre as atrações — DJ Rafa Ferrugem

17h — Titânia, com Erika Mesquita

18h — O Inestimável Show de Tiréia, com Ana Flávia Garcia

19h — Cabaré do Vai dar Pé com MC Geléia e os números Tambore… Oxe? com Marcos Davi, Revelação com Maria Tavares e The Juggling Show com Michael Moreno

20h – Roda de Fogo

27 de setembro (domingo)

16h e entre as atrações — DJ Flávia Aguiar

16h — Bicicletada em memória de Julieta Hernandez, a palhaça Jujuba

17h — A Domadora de Bicicletas, com Tina Carvalho

18h — Volteios Que o Mundo Dá, com Luciano Czar e Drisana Alarcão

19h — Cabaré Farofa da Marmota com MC Marmota e os números Baião de Bambolês com Palhaça Purpurina, Um espetáculo de dança com Rebeca Beterraba e Papo Reto com Miss Bijú com Kika Moraes





Serviço

2º Festival de Circo, Palhaçaria e Diversidade – Sorriso da Rua

Dia 25 de setembro a partir das 18h e dias 26 e 27 de setembro a partir das 16h no Estacionamento da Administração Regional de Sobradinho II. Entrada Gratuita.