Separações e reencontros: a história turbulenta da dupla Rick e Renner

A trajetória de Rick & Renner é uma das mais marcantes e instáveis da música sertaneja. Ao lado de Renner, Rick formou uma parceria que, ao longo de quase 40 anos, acumulou sucessos, polêmicas e uma série de separações e reconciliações que mantiveram os fãs em alerta.

Formada em Brasília em 1986, a dupla rapidamente se consolidou como um dos grandes nomes do sertanejo romântico. Com hits como “Ela é Demais”, “Nos Bairros Onde Morei” e “Filha”, eles venderam milhões de discos e se tornaram presença constante nas rádios de todo o Brasil durante as décadas de 1990 e 2000. O sucesso, no entanto, foi acompanhado por uma relação profissional cheia de conflitos.

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As idas e vindas da dupla

A primeira separação oficial ocorreu em 2010, quando Rick anunciou o fim da parceria alegando desgaste na relação profissional. Cada um seguiu carreira solo, mas o apelo do público e do mercado os reuniu novamente em 2012, com o lançamento de um novo álbum e uma turnê comemorativa.

O reencontro durou pouco. No início de 2015, um novo rompimento foi anunciado por Rick. A decisão foi motivada por um acidente de carro envolvendo Renner no final de 2014, que foi detido por dirigir embriagado. Na época, Rick afirmou em comunicado que a situação tornava a continuidade da dupla insustentável.

Apesar da promessa de que seria definitivo, a terceira reconciliação aconteceu em 2018, com a turnê “Seguir em Frente”. O projeto marcou o retorno aos palcos e a gravação de novas músicas. Desde então, eles mantêm uma agenda de shows, mas sem o mesmo volume de lançamentos do passado.

A história de Rick & Renner é marcada por um contraste evidente: o sucesso estrondoso de suas baladas românticas e a instabilidade de uma relação pessoal e profissional complexa. O legado que deixam é o de canções que marcaram gerações, mas também o de uma parceria que, apesar dos conflitos, sempre encontrou um caminho de volta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.