Fãs de 'Star Wars' prestigiam novo museu de George Lucas

O público fez fila para conhecer a estrutura gigante, que remete a uma nave espacial Caption - (crédito: AFP)

Fãs de Star Wars e amantes do cinema compareceram nesta terça-feira (22/9) à inauguração do aguardado Museu de Arte Narrativa de George Lucas, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O público fez fila para conhecer a estrutura gigante, que remete a uma nave espacial. Construído pelo criador da franquia e por sua mulher e sócia, Mellody Hobson, o museu pretende ser um "templo da arte", segundo seus criadores.

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O casal cumprimentou na entrada os primeiros 100 visitantes. O dentista e corretor de imóveis Eric Cheung, vestido de piloto da saga, disse que já se tornou membro do museu e que se ofereceu como voluntário.

O prédio foi construído no terreno de um antigo estacionamento, junto à Universidade do Sul da Califórnia, alma mater do cineasta, de 82 anos.

Para Brenda Chambliss, moradora do sul de Los Angeles, a decisão de Lucas de construir o museu em sua vizinhança "significa tudo". Ela destacou que o prédio é uma atração positiva, em uma região que carrega um "stigma" relacionado com a criminalidade e pobreza.

Os mais de 9.300 m² de exposição oferecem muito mais do que relíquias da saga. As mais de 30 galerias do museu reúnem obras de artistas como Banksy, Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White e Robert Colescott, trabalhos de cartunistas como Winsor McCay, Jack Kirby e Frank Frazetta, e ilustrações de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith e N.C. Wyeth.

"Adoro o fato de Lucas usar sua plataforma para reunir outros artistas", disse à AFP a cosmetóloga Sandi Granados, 30, na loja de presentes do museu. "Ele está usando seu nome para ajudar artistas locais e grandes artistas a se unir", ressaltou Sandi, que trabalha na indústria cinematográfica.