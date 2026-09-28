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A força da extrema direita: machosfera, fé e algoritmos no Brasil

Filósofo Rodrigo Nunes decodifica as bases do bolsonarismo: entenda a articulação entre masculinidade tóxica, religião e redes sociais

Filósofo Rodrigo Nunes lança nova edição de livro que analisa bolsonarismo e extrema direita - (crédito: Divulgação)
Filósofo Rodrigo Nunes lança nova edição de livro que analisa bolsonarismo e extrema direita - (crédito: Divulgação)

O filósofo Rodrigo Nunes lança uma nova edição do livro Do transe à vertigem nesta terça-feira (29/9), às 18h30, no Auditório IPOL, na Universidade de Brasília  (UnB-Prédio IPOL/IREL, área 1, Campus Darcy Ribeiro). No livro, Nunes analisa as bases do bolsonarismo e aponta que a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro não eliminou as condições que alimentam a extrema direita. Segundo o autor, o movimento mantém seu apelo emotivo e sua força na base da sociedade. Durante o evento, também será lançado Cartografia da extrema direita (Contracorrente), com os autores Rodrigo Nunes, Isabela Kalil e Marina Basso Lacerda. O debate contará também com as professoras Flávia Biroli e Marisa von Bülow.?

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Nunes, professor da PUC-Rio e da University of Essex, argumenta que a extrema direita funciona como uma estratégia perversamente racional para a gestão do colapso do capitalismo tardio e da crise climática. A obra conecta esse fenômeno a desdobramentos recentes, como o 8 de janeiro no Brasil, a consolidação de Javier Milei e o retorno de Donald Trump.

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Novas análises da extrema direita

A edição atualizada traz contribuições teóricas e empíricas para analisar o cenário global. O livro aprofunda a discussão sobre o papel da raça e da religião na constituição do bolsonarismo, além de analisar a aplicabilidade do conceito de fascismo.

Outro ponto explorado é a hipermasculinidade reativa, presente em subculturas como a “machosfera” e o mundo “red pill”. O autor também apresenta uma teoria sobre como a lógica dos algoritmos e a economia da atenção colonizaram as subjetividades, instituindo uma política de reações extremas e baixa consistência.

A obra investiga ainda como as transformações no mundo do trabalho alimentam a extrema direita e alteram o próprio sentido de empreendedorismo. Longe de ser um diagnóstico passivo, o livro propõe um balanço estratégico para a esquerda, defendendo que é essencial deixar para trás as fantasias da extrema direita para encarar os problemas atuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/09/2026 15:33
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