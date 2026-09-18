Com a primavera, chegam à mesa novos sabores e cores

Se cada estação tem o próprio sabor, a primavera chega com uma paleta especialmente colorida. Frutas, ervas, legumes e ingredientes frescos inspiram pratos que apostam na leveza e no frescor, enquanto os restaurantes da cidade renovam os cardápios para acompanhar a mudança de ares. À mesa, a temporada aparece em receitas que celebram a variedade e a delicadeza dos produtos da época.

A estação das flores, segundo Fabiana Pinheiro, chef do Sallva Bar & Ristorante, é uma boa oportunidade para usar e abusar de ingredientes tipicamente brasileiros, como é o caso do caju e do cupuaçu, por exemplo. "Laranja, limão, abacaxi e hortelã também são ótimas pedidas", acrescenta a proprietária da casa localizada no Pontão do Lago Sul.

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Marcello Lopes, chef à frente do Italianíssimo, concorda que as frutas são os ingredientes que mais remetem à primavera, porém aponta que há inúmeras possibilidades de sabores que vão além dos estereótipos que a estação carrega. "Culturalmente, optamos por pratos mais leves ao longo desse período, mas sabemos que também temos noites frias que pedem por um risoto ou uma massa, por exemplo", afirma o proprietário do restaurante.

"Um prato com cara de primavera não precisa necessariamente ser frio ou pouco elaborado", acrescenta Wesley Moreira, restauranteur do Don Romano. "Naturalmente, com temperaturas mais altas, existe uma procura maior por opções leves, frescas e equilibradas, mas isso não significa que a cozinha precise abandonar pratos mais cremosos, massas ou preparos reconfortantes. O mais importante é adaptar a sensação da receita à estação", explica.

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Para ele, uma massa, por exemplo, pode fazer parte de um menu de primavera, desde que ganhe um recheio mais fresco, uma acidez trabalhada ou ingredientes que trazem mais leveza. "A primavera, para mim, não limita a cozinha; ela abre espaço para trabalhar melhor o frescor, as cores e o equilíbrio dos sabores", declara Wesley.

Frescor e equilíbrio

Para Wesley Moreira, restauranteur da cantina italiana Don Romano, a primavera é tempo de destacar pratos que trazem frescor e equilíbrio, sem abrir mão do conforto que uma boa massa proporciona. Por isso, durante a estação, um dos carros-chefe da casa se torna o ravioli (R$ 79) recheado com patê de tomate seco e mozzarella de búfala. O molho pode variar entre sugo, funghi, bolonhesa e quatro queijos, pemitindo que o prato tenha várias interpretações, a depender da escolha.

"É uma combinação que traz acidez, frescor e leveza ao prato", diz Wesley. Outra sugestão do restauranteur para a primavera é o salmão ao forno (R$ 96). O lombo do peixe é assado ao molho de ervas e servido com arroz de brócolis. "É um prato saboroso, mas com uma proposta mais leve e aromática", descreve. O risoto de camarão (R$ 85), segundo ele, é para quem busca um pouco mais de cremosidade, feito com arroz arbóreo com brie, tomatinhos, parmesão e manteiga.

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Dando continuidade à proposta de frescor, Wesley indica a caipirinha de jabuticaba (R$ 28) para acompanhar as receitas. "É um drinque que traz uma identidade bem brasileira, com cachaça, Monin de jabuticaba e picolé de jabuticaba", lista o restauranteur. "É uma combinação divertida e refrescante, que conversa muito bem com massas e pratos de sabores mais delicados", acrescenta.

Outra opção é o gin tônica tangerina (R$ 35), à base de gin Tanqueray, Monin de tangerina, água tônica e picolé de tangerina. "O perfil cítrico e refrescante da bebida funciona especialmente bem com o salmão e também cria um bom contraste com a cremosidade do risoto", aponta Wesley.

À moda europeia

De portas abertas há quatro anos, o Angelita surgiu da paixão de Luciana Aguiar pela França. Batizado em homenagem à mãe, Angela Matias, a casa é inspirada nos cafés do país europeu que, no Brasil, explica a proprietária, se aproximam do conceito de bistrô. Portanto, assim como na Europa, a operação da 409 Sul trabalha com menus sazonais, que mudam de acordo com a estação.

O cardápio dedicado à primavera passa a ser servido no restaurante a partir de quarta-feira, com diferentes opções de entradas, pratos principais e sobremesas. "Eu costumo olhar os produtos da época e faço um mix entre alimentos da estação com os desejos do consumidor", explica Luciana. Os destaques, de acordo com a proprietária, vão para a salada tropical, o salmão ao molho de maracujá e o abacaxi com calda de caramelo.

Creme de abóbora e azeite trufado, picadinho de filé mignon, linguini ao pesto com camarões e risoto funghi são outros pratos que fazem parte do menu. Os valores variam entre R$ 82 e R$ 112, e há possibilidade de pedir a entradinha avulsa (R$ 20), o prato executivo (R$ 68) ou somente a sobremesa (R$ 26).



Favoritos da estação

No Dudu Bar, a estreia do menu favoritos do chef (R$ 109,90) propositalmente coincide com a chegada da primavera. Em três etapas, o cardápio passeia por diferentes sabores e texturas que conversam com a estação, além de reunir combinações autorais, ingredientes marcantes e releituras que traduzem a personalidade gastronômica da casa em Brasília.

As entradas ficam entre a tradicional salada caesar e o steak tartare, acompanhado de chips da casa e broto de mostarda. Chorizo grelhado ao molho de vinho tinto, salmão grelhado ao molho de maracujá cremoso, risoto de costelinha suína e fettuccine com frutos do mar são as opções de pratos principais.

Para encerrar, o público pode optar entre o rolinho primavera recheado com doce de banana e acompanhado de sorvete de baunilha e a torta mousse de chocolate, coberta com calda de chocolate branco.