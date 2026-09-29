



Marcos Veras e Rosanne Mulholland anunciaram nesta terça-feira (29/9) o fim do casamento, após quase dez anos juntos. Os atores compartilharam uma foto do período em que estavam juntos e comunicaram a decisão nas redes sociais.

No texto publicado pelo ex-casal, os dois relembraram a trajetória construída ao longo dos anos e destacaram os momentos que viveram juntos. "Foram quase 10 anos juntos. Com muito amor, paixão, planos, sonhos realizados e uma vida compartilhada", escreveram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Marcos e Rosanne são pais de Davi, de seis anos. Ao falar sobre a separação, os atores fizeram questão de ressaltar que a chegada do filho foi a maior realização da relação e que a família continuará sendo preservada.

"Não somos mais um casal. Mas somos família, afirmaram os dois no comunicado". Eles também destacaram que pretendem continuar presentes na vida um do outro e manter a parceria construída durante os anos de relacionamento.

A publicação também reconheceu que o momento é marcado por mudanças e sentimentos difíceis. Ainda assim, Marcos Veras e Rosanne Mulholland demonstraram preocupação em conduzir essa nova fase com respeito e preservar a relação familiar.

O relacionamento dos atores começou em 2017. Desde então, os dois passaram a dividir a vida pessoal e profissional e, em 2020, deram as boas-vindas ao filho, Davi.

O anúncio da separação repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira, principalmente pela forma como os dois decidiram comunicar o fim do casamento e reforçar que continuarão sendo uma família mesmo após deixarem de ser um casal.

O texto Marcos Veras e Rosanne Mulholland anunciam separação após quase 10 anos foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.