De biquíni, Paolla Oliveira renova o bronzeado com clique ousado





Paolla Oliveira aproveitou um momento de descanso antes de intensificar a preparação para o Carnaval 2027. No domingo (27/9), a atriz compartilhou nas redes sociais registros de uma folga ao lado do cachorro e apareceu de biquíni verde enquanto curtia o sol.

Na legenda da publicação, Paolla resumiu o momento de descanso: "Uma breve folga no final de semana!". A atriz, que recentemente foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, aproveitou a pausa na agenda para relaxar antes dos próximos compromissos relacionados à escola de samba.

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O retorno de Paolla Oliveira ao Carnaval foi anunciado na última semana. Após deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025, função que ocupou por anos, a atriz passou um período afastada da folia. Agora, ela volta à Sapucaí para representar a Imperatriz Leopoldinense, assumindo o lugar que era de Iza.

A cantora, por sua vez, ganhou uma nova função dentro da escola. Iza foi promovida ao posto de rainha da Imperatriz, em uma homenagem à relação que mantém com Ramos, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro onde a agremiação está localizada e onde a artista nasceu e cresceu.

A nova fase de Paolla na Imperatriz já começou com sua aproximação da comunidade. Depois do anúncio, a atriz participou de atividades relacionadas à escola e mostrou entusiasmo com a oportunidade de retornar ao Carnaval. A chegada à nova agremiação também marca uma mudança em sua trajetória na folia, depois de anos defendendo as cores da Grande Rio.

A coroação de Paolla Oliveira está marcada para o dia 17 de outubro, na quadra da Imperatriz Leopoldinense. O evento terá a presença de Iza, que deverá participar da celebração ao lado da nova rainha. A ocasião também contará com uma roda de samba para oficializar a chegada de Paolla ao posto à frente da bateria Swing da Leopoldina.

Ao falar sobre a cerimônia, Paolla demonstrou entusiasmo com a participação de sua antecessora. "Tô muito feliz de estar aqui! Vai ter mais rainha lá, Dona IZA estará lá, vai ser lindo demais!", declarou a atriz ao convocar os foliões para o evento.

A preparação para o Carnaval 2027, portanto, já faz parte da rotina da atriz. Enquanto se aproxima da comunidade da Imperatriz e se prepara para assumir oficialmente o posto, Paolla Oliveira aproveitou o fim de semana para descansar e recarregar as energias antes da sequência de compromissos que antecedem a folia.

O texto De biquíni, Paolla Oliveira renova o bronzeado e bumbum sarado rouba a cena foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.