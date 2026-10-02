Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (3/10)

A única condição para aproveitares tudo que de maravilhoso o firmamento te oferece por meio das correntes dos rios de Vida que circulam objetiva e subjetivamente é que renuncies ao medo.

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Se o medo é tua estrela guia, se ao medo confias tua orientação, então, mesmo que inconscientemente, funcionas abaixo da linha do radar das potências cosmogônicas, que não têm como te encontrar.

Ao renunciar ao medo e optares por te lançar com atrevimento a colocar em prática tudo que estiver ao teu alcance, mesmo sendo pouco, perceberás que, apesar das condições limitantes que ainda possam te constranger, mesmo assim avançarás e, mais ainda, te converterás numa presença que irradia alegria, promove o bem comum e desenvolve esse sei-lá-o-quê que atrai a atenção sem ter de fingir para isso.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua paixão pela vida nem sempre será bem interpretada, muito menos agora, em que o cenário anda tão alterado e hostil que provavelmente você produza conflitos a despeito de pretender o oposto. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure ser o mais coerente possível, para que essas lindas ideações que você nutre no silêncio do seu coração se manifestem através das atitudes concretas que você toma. A coerência é importante neste momento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Grandes projetos de vida são impossíveis de realizar contando somente com seus recursos energéticos e materiais, é preciso reunir a turma certa, e aí começa a complicação, porque as pessoas andam muito desvairadas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A boa vontade com que você faz tudo pode não ser suficiente nesta parte do caminho, portanto, seria sábio de sua parte atuar com o maior desapego possível pelos resultados. Agir com o coração será a recompensa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pense grande e pense longe no futuro, de modo a que as atitudes práticas que você tomar aqui e agora sejam orientadas pelos resultados a longo prazo. Assim, você evitará se comprometer com o que não seria positivo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

No fim, contam mais as atitudes práticas do que as intenções por trás dessas, já que muito raramente há coerência entre umas e outras. Tenha isso em mente para reconhecer direito a reação das pessoas às suas atitudes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se os combinados são corrompidos, procure intervir para colocar as coisas no trilho certo novamente, porém, faça isso com a maior delicadeza possível, considerando o cenário hostil em que tudo está acontecendo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Realize com carinho e dedicação tudo que fizer agora, mesmo que as pessoas sejam ingratas ou indiferentes, porque se você colocar seu coração em tudo que fizer, os resultados não dependerão das pessoas, mas do céu.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As boas intenções que não são postas em prática pavimentam o caminho do inferno. Por isso, se sua alma é tomada por sentimentos sublimes ao redor de certas ideações, procure colocar em prática tudo em seguida.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você sente o impulso de compartilhar seus bons sentimentos, procure selecionar direito com quem o fazer, porque se escolher pessoas erradas o tiro sairá pela culatra e aí o cenário será hostil.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cobre as promessas, mas considere uma boa margem de manobra, porque do jeito que andam as coisas não é que as pessoas corrompam as promessas que fizeram, mas é que elas não andam muito bem da cabeça. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas certezas são inefáveis e, por mais que venham até você demonstrando que as coisas não sejam bem assim, você só mudará de postura quando quiser, quando o decidir no íntimo do seu coração. Assim são as coisas.