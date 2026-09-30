Séries sobre bastidores da política para maratonar no streaming

"The Crown" disponível na Netflix, a série acompanha o reinado da rainha Elizabeth II, mostrando a intersecção entre a monarquia e o governo britânico. - (crédito: Reprodução/Netflix)

A divulgação de novas pesquisas eleitorais intensifica o debate sobre os rumos do país e acende o interesse pelos bastidores do poder. Se o cenário político atual desperta sua curiosidade, mergulhar em produções que exploram as intrigas e estratégias de governos pode ser uma ótima pedida.

As plataformas de streaming estão repletas de séries que transformam complexas negociações políticas em entretenimento de alta qualidade. Com tramas que vão do drama realista à sátira ácida, essas produções oferecem um olhar fascinante sobre como as decisões que afetam a todos são tomadas. Confira algumas opções para maratonar. A disponibilidade dos títulos foi verificada em setembro de 2026 e pode variar conforme a região.

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Clássicos e novidades sobre poder

“The Crown”

Disponível na Netflix, a série acompanha o reinado da rainha Elizabeth II, mostrando a intersecção entre a monarquia e o governo britânico. A trama explora como crises pessoais da família real se misturam a grandes eventos políticos mundiais, oferecendo uma perspectiva única sobre a diplomacia e as pressões da liderança.

“Borgen”

Este drama dinamarquês, disponível na Netflix, é elogiado por seu realismo ao mostrar a jornada de Birgitte Nyborg para se tornar a primeira-ministra do país. A série detalha os desafios de formar coalizões, lidar com a imprensa e equilibrar a vida pública e privada, tudo em um sistema parlamentarista complexo.

“Veep”

Para quem prefere uma abordagem cômica, “Veep” é a escolha ideal. Disponível na Max, a série satiriza o cotidiano da vice-presidente Selina Meyer e sua equipe disfuncional. Com diálogos rápidos e humor ácido, a produção expõe o absurdo e a vaidade por trás das aparências políticas.

“O Mecanismo”

Inspirada em eventos reais da política brasileira, esta série da Netflix dramatiza as investigações de um grande esquema de corrupção no país. A trama acompanha o trabalho de policiais federais e as conexões entre empreiteiras e figuras do governo, oferecendo uma ficção baseada em um dos capítulos mais turbulentos da nossa história recente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.