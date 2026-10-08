Diogo Almeida leva rotina de professores e alunos ao palco em Brasília

Diogo Almeida apresenta show de humor em homenagem ao dia dos professores - (crédito: Divulgação)

O humorista e ex-professor Diogo Almeida apresenta no Ulysses Centro de Convenções, na próxima segunda-feira, dia 12, o Especial Mês dos Professores 2026. A apresentação traz uma versão exclusiva do espetáculo Alunos em modo avião. O show tem como foco situações do cotidiano escolar e os desafios enfrentados por professores, alunos e famílias.

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Com experiência como professor e coordenador pedagógico, Diogo levou para o humor histórias que vivenciou durante os anos em que trabalhou na educação. No espetáculo, problemas como a desvalorização dos professores, o comportamento dos estudantes e a violência são abordados a partir da comédia. "Onde você coloca o humor, automaticamente, muitas vezes, já vem uma crítica correlacionada", afirma.

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Outro tema presente na apresentação é o uso dos celulares e a dificuldade de manter a atenção dos alunos diante das telas. O humorista relaciona esse comportamento à rotina de outras pessoas, que, segundo ele, passaram a ter mais dificuldade de concentração por causa do uso constante da tecnologia. "A gente brinca muito com essa questão de que os alunos estão em modo avião; é um grande desafio disputar aí com as telas. E é um desafio que, infelizmente, eu acho que a gente não vai vencer, não", explica.

O Especial Mês dos Professores 2026 também terá música e surpresas preparadas para o público. Apesar de tratar de questões relacionadas à educação, a proposta principal é proporcionar entretenimento e um momento de descontração. "A minha intenção é que eles saiam do show vazio, vazio, vazio", afirma Diogo, sobre o desejo de fazer com que o público deixe as preocupações de lado durante a apresentação.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.