Céline Dion cai no palco e se emociona durante show em Paris

A cantora Céline Dion, 58 anos, viveu uma noite de imprevistos e emoção durante um show em Paris, na França, na quarta-feira (7/10). A artista sofreu uma pequena queda no palco e, mais tarde, esqueceu parte da letra de uma música. O público a ajudou a continuar a apresentação, que faz parte de uma série de shows que marca seu retorno aos palcos após seis anos.

A queda aconteceu enquanto Céline cantava Dans un autre monde. Durante a apresentação, a cantora se movimentava pelo palco quando a barra da calça pareceu prender no salto, fazendo com que ela escorregasse. Céline se levantou rapidamente, fez um sinal de positivo para tranquilizar os fãs e continuou a cantar, sem ferimentos aparentes.

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Céline Dion est épaulée par du playback, que tout ceci est triste... https://t.co/6SCfFbrTZ9 — ???????????????????? - ???????????????????????? ? (@Reine_Margot2) October 8, 2026

Outro momento chamou a atenção no final do espetáculo. Ao cantar Pour que tu m'aimes encore, um de seus maiores sucessos, a artista se confundiu com a letra e acabou repetindo um trecho da canção.

Ao perceber o erro, Céline admitiu que havia esquecido as palavras. Os fãs, então, começaram a cantar com ela. A reação emocionou a artista, que agradeceu o apoio recebido.

A apresentação foi a 11ª de uma série de 26 shows programados na Plenitude Arena, em Nanterre, nos arredores de Paris. A cantora iniciou a temporada em 12 de setembro, após um longo período afastada dos palcos.

Retorno após diagnóstico de doença rara

Céline Dion anunciou, em dezembro de 2022, que havia sido diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica rara que provoca espasmos musculares e compromete os movimentos. A condição também afetou sua capacidade de cantar e a levou a cancelar apresentações.

Durante o afastamento, a cantora compartilhou as dificuldades do tratamento no documentário I Am: Céline Dion, lançado em 2024. No mesmo ano, fez uma participação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, quando interpretou Hymne à l'amour, de Édith Piaf, na Torre Eiffel.

Apesar da apresentação olímpica, Céline ainda não havia retomado uma sequência de shows completos. O retorno aconteceu em setembro deste ano, diante de milhares de fãs na capital francesa.

A temporada atual segue até 17 de outubro e terá uma nova etapa em maio de 2027. Ao todo, são 26 apresentações previstas na mesma arena, sem anúncio de uma turnê mundial.