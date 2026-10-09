Sete celebridades brasileiras que escolheram morar fora do Brasil

Wagner Moura confirmou que estará no novo filme da franquia "11 Homens e um Segredo" e disse estar muito animado para o projeto. Embora o estúdio ainda não tenha divulgado oficialmente detalhes sobre seu personagem, as primeiras informações indicam que o brasileiro deve interpretar o vilão da história. Segundo a Deadline, o papel chegou a ser oferecido a Benicio del Toro, mas as negociações não avançaram. - (crédito: Divulgacão / Cibelle Levi)

Algumas celebridades brasileiras fizeram do exterior seu lar, seja por causa da carreira, de relacionamentos ou de mudanças na vida familiar. Entre elas está Maria Fernanda Cândido, que vive na França desde 2018 com o marido, o empresário francês Petrit Spahira, e os dois filhos, Tomás, de 20 anos, e Nicolas, de 16.

A mudança ocorreu porque o pai de Spahira estava com a saúde debilitada, e o empresário precisava assumir alguns negócios da família. "Não foi uma adaptação fácil, morar no Brasil é muito melhor, mas aprendi a ser feliz na rotina", declarou a atriz em entrevista ao Estadão.

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Assim como Maria Fernanda Cândido, outras celebridades brasileiras também escolheram construir suas vidas no exterior. Conheça sete nomes que vivem fora do País.

Wagner Moura

O ator Wagner Moura mora em Los Angeles há anos, onde vive com a mulher, Sandra Delgado, e os três filhos. Conhecido nacionalmente por interpretar o Capitão Nascimento em Tropa de Elite e internacionalmente pelo papel de Pablo Escobar na série Narcos, da Netflix, o baiano também participou de filmes como Guerra Civil e O Agente Secreto.

Em janeiro deste ano, ele comentou, em entrevista ao programa The Drew Barrymore Show, sobre as diferenças culturais que percebeu após a mudança, inclusive nos hábitos relacionados ao contato físico e às demonstrações de afeto.

Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen construiu boa parte da carreira no exterior desde o início dos anos 2000. Natural de Horizontina, no Rio Grande do Sul, ela vive em Surfside, região de Miami, na Flórida.

Gisele se tornou um dos nomes brasileiros mais conhecidos da moda internacional e estabeleceu sua vida nos Estados Unidos durante décadas de trabalho no mercado global.

Luana Piovani

A atriz Luana Piovani mudou-se para Portugal em 2019 com os filhos, Dom, Bem e Liz, frutos de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby. A mudança levou a artista a estabelecer uma nova rotina em Lisboa, onde continuou trabalhando e compartilhando opiniões sobre assuntos do cotidiano nas redes sociais.

Ana Paula Arósio

Longe das novelas desde 2010, Ana Paula Arósio vive na Inglaterra com o marido, Henrique Plombon Pinheiro. Conhecida por papéis em novelas como Hilda Furacão, Terra Nostra e Páginas da Vida, ela deixou de aparecer com frequência na mídia e reduziu as participações em produções audiovisuais.

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Sônia Braga

A atriz Sônia Braga vive nos Estados Unidos há décadas, desde que ampliou sua carreira internacional a partir dos anos 1980. Conhecida por filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos e A Dama do Lotação, ela passou a trabalhar com frequência em produções estrangeiras e consolidou sua trajetória nos Estados Unidos.

Marcello Antony

O ator Marcello Antony, conhecido por novelas como Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino e Passione, mudou-se para Portugal em 2018, inicialmente para trabalhar em uma produção da televisão local. Anos depois, ele passou a atuar no mercado imobiliário de alto padrão.

Alice Braga

A atriz Alice Braga construiu uma carreira internacional e estabeleceu residência nos Estados Unidos, onde atua em produções de cinema e televisão. Sobrinha da também atriz Sônia Braga, ela ganhou projeção internacional com o filme Cidade de Deus, no qual interpretou Angélica.

Ao longo da carreira, participou de produções de Hollywood, como Eu Sou a Lenda, ao lado de Will Smith, e Predadores.