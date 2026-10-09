Manassés de Sousa leva novo álbum ao CTJ Hall nesta sexta-feira (9/10)

O compositor e multi-instrumentista Manassés de Sousa apresenta o álbum A outra margem do rio, como parte do projeto Sextas musicais da Casa Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (9/10). Na ocasião, o músico irá interpretar obras icônicas do repertório brasileiro e mundial, além de parte de seu novo álbum. Com entrada gratuita, o show será às 19h, no CTJ Hall.

O concerto reúne rock, cancioneiro, baião e outros ritmos. “Desta vez, eu trouxe para o estúdio músicos que muito admiro, como é o caso do guitarrista Pedro Martins, do violonista Caiña Cavalcante e outros tantos. O trabalho traz canções novas, como Andarilho e Baião dos olhos, uma parceria minha com Pablo Fagundes. É um disco de que estou gostando demais. Estou muito seguro com este lançamento”, afirma Manassés.

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Manassés de Sousa é o responsável por algumas das peças mais famosas escritas por Chico Buarque, além de ter acompanhado Paco de Lucía, Mercedes Sosa e Gonzaguinha em turnês europeias. Ele possui trabalhos feitos em parceria com Gonzagão, Dominguinhos, Yamandu Costa, Ayrton Montarroyos, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e tantos outros.





Serviço

Sextas musicais — A outra margem do rio

Por Manassés de Sousa. Nesta sexta-feira (9/10), às 19h, no CTJ Hall — Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel