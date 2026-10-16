Famosos usam fantasias icônicas em Baile de Halloween da Sephora

Juliette homenageou o bioma brasileiro Caatinga em sua fantasia - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O folclore brasileiro ganhou espaço nas fantasias do 15º Baile de Halloween da Sephora, realizado na última quinta-feira, 15, em São Paulo. Com o tema "As Sombras da Floresta", a festa reuniu celebridades com figurinos inspirados na natureza, em lendas e em criaturas místicas.

A programação musical desta edição contou com apresentações de Iza, Pedro Sampaio e Gloria Groove. Sabrina Sato também participou como madrinha do baile, ao lado de outros representantes da festa. Neste ano, Juliette foi escolhida como embaixadora do evento.

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