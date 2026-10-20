EA Sports FC 27 convence no campo, mas tropeça em velhos hábitos

A franquia de futebol virtual mais famosa do planeta chega à sua quarta edição sob o selo pós-FIFA - (crédito: Reprodução/EA Sports )

Neste momento do ano, alguns games são sempre aguardados. E, inevitavelmente, é impossível não falar sobre o jogo de esporte mais querido a nível mundial. A franquia de futebol virtual mais famosa do planeta chega à sua quarta edição sob o selo pós-FIFA. O EA Sports FC 27 desembarca nos consoles e PCs carregando o desejo de muitos fãs ao redor do mundo: como renovar um produto que vende dezenas de milhões de cópias anualmente sem quebrar a fórmula que garante seu sucesso estrondoso?

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O resultado deste ano é um jogo que escancara a dualidade da EA. Se por um lado a sensação de déjà vu ainda ronda os menus e os primeiros minutos de jogo, por outro, há um amadurecimento claro no comportamento tático no campo. E além disso, a consolidação de ideias que demoraram a entrar no gosto de quem joga: o agora aclamado Pro Clubs, que aparece como uma experiência divertida para jogar com os amigos, e o já consolidado Ultimate Team.

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Onde o campo mudou



Quem jogou as duas últimas edições sentirá uma familiaridade incômoda nos primeiros contatos. A interface e a estrutura geral dos menus pouco mudaram, e a cadência visual das partidas ainda lembra muito o ritmo imposto no FC 26. Entretanto, quando a bola rola de fato, as novidades táticas começam a dar as caras.

A EA aprimorou o sistema de IA tática e leitura de espaço. Jogadores sem a bola agora realizam diagonais e ultrapassagens com um timing muito mais refinado, e o sistema de pressão defensiva exige mais precisão — dar o bote no momento errado custa muito mais caro agora, fato que sempre incomodou os amantes do game.

Outra novidade bem-vinda está na física de impacto e no controle da bola sob pressão. A aceleração não é mais a única arma letal dos atacantes; a proteção de corpo e o passe de primeira ganharam mais peso na meta do jogo, valorizando quem prefere construir o jogo com calma em vez de apenas disparar pelas pontas.

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A verdadeira alma do futebol coletivo

Se existe um modo que continua justificando a paixão de grupos inteiros de amigos pelo jogo, é o Pro Clubs. O que durante anos foi tratado como um modo secundário pela desenvolvedora se tornou o grande destaque da franquia nos últimos ciclos — e no FC 27 ele atinge o seu auge. Isso, também, se deve ao fato do modo ter se popularizado nas redes sociais, alcançando até mesmo streamers famosos do país, que neste ano disputaram entre si um campeonato próprio.

A evolução do Pro Clubs inclui o nível de detalhamento para personalizar os clubes, que atingiu outro patamar nesta nova edição. Escudos, mantos, cantos de torcida e até o ambiente do estádio evoluem dinamicamente conforme o time sobe de divisão. A busca por partidas também está mais ágil, e o sistema de progressão por reputação de clube dá um sentido real de comunidade e rivalidade a cada fim de semana.

A árvore de habilidades dos atletas virtuais agora permite criar perfis ainda mais especializados, tornando a química do time no 11v11 algo crucial para a vitória. Jogar Pro Clubs no FC 27 continua sendo a tradução mais pura do futebol de resenha, especialmente para os amigos que curtem o jogo. O caos dos carrinhos na intermediária, os gols inacreditáveis no último minuto e a comemoração coletiva é, agora, o ápice do que mantém muitos ainda apaixonados pelo jogo.

A máquina de entretenimento

Não há como falar de EA Sports FC sem abordar o gigante financeiro e social do jogo: o Ultimate Team (UT). No FC 27, o modo segue firme como a galinha dos ovos de ouro da EA, polido até o último detalhe para manter os jogadores engajados diariamente.

A integração dos Evolutions (Evoluções) — que permite transformar cartas comuns da sua preferência em atletas competitivos — foi expandida e continua sendo um dos maiores acertos recentes da franquia. Isso dá um ar de personalização ao time que vai além da simples busca pelos cards mais raros da semana.

O ritmo do mercado e dos eventos diários permanece frenético. Para quem gosta do aspecto coletável, da montagem de elencos e da competitividade do Champions, o UT do FC 27 entrega exatamente o que se espera: partidas intensas, recompensas constantes e uma comunidade vibrante disputando cada centímetro de campo.

Nota: 8,2/10

O EA Sports FC 27 não revoluciona a roda — e dificilmente fará isso em um ciclo anual — mas entrega uma experiência de futebol sólida, polida e extremamente divertida. Para quem busca a resenha do Pro Clubs com os amigos ou a competitividade diária do Ultimate Team, o jogo cumpre seu papel com maestria.

EA Sports FC 27 já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada para PlayStation 5 pela EA Brasil.