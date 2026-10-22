O concurso 3073 da Mega-Sena sorteia R$200 milhões nesta quinta-feira (22/10) para os apostadores que acertarem as seis dezenas. O sorteio será às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo no canal oficial da Caixa, no Youtube. O prêmio alcançou esse patamar histórico após 13 concursos consecutivos sem um premiado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A aposta mínima na Mega-Sena tem seis dezenas e custa R$6,00, podendo ser feita em qualquer lotérica ou através do site e aplicativo Loterias Online da Caixa, até as 20h de hoje. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pela internet banking, para correntistas da Caixa. Em qualquer caso, para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.
A probabilidade de vencer cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Para os sortudos, prêmios de até R$2.4268,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$10.000 são pagos em até dois dias. O prazo para retirada é de 90 dias, depois de prazo, o valor é direcionado ao FIES.
Saiba Mais
- Brasil PF mira esquema com criptomoedas e bloqueia R$ 100 milhões
- Brasil ProEstoques: Brasil lança programa para avaliar estoques pesqueiros
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Dia de Sorte, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta
- Brasil Pesquisador alerta para riscos de retrocesso ambiental
- Brasil Justiça proíbe fraudes em portabilidade de consignados após ação da DPDF
- Brasil Ex e a namorada são presos suspeitos de matar jovem que desapareceu
- Brasil Corpo de jovem desaparecida de 27 anos é encontrado em área de mata
- Brasil Araras-azuis são resgatadas em porta-malas durante fiscalização
- Brasil Justiça torna réus 12 pessoas por queda de avião da Voepass
- Brasil PM de Minas Gerais ironiza vídeo de Felca, recebe críticas e volta atrás
- Brasil Emissões de gases de efeito estufa caem 6%, aponta Observatório do Clima
- Brasil Motoboys participam de ato pró-Lula em São Paulo