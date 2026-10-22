A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O concurso 3073 da Mega-Sena sorteia R$200 milhões nesta quinta-feira (22/10) para os apostadores que acertarem as seis dezenas. O sorteio será às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo no canal oficial da Caixa, no Youtube. O prêmio alcançou esse patamar histórico após 13 concursos consecutivos sem um premiado.

A aposta mínima na Mega-Sena tem seis dezenas e custa R$6,00, podendo ser feita em qualquer lotérica ou através do site e aplicativo Loterias Online da Caixa, até as 20h de hoje. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online.

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O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pela internet banking, para correntistas da Caixa. Em qualquer caso, para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

A probabilidade de vencer cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Para os sortudos, prêmios de até R$2.4268,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada. Acima desse valor, o resgate é exclusivo em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original. Valores acima de R$10.000 são pagos em até dois dias. O prazo para retirada é de 90 dias, depois de prazo, o valor é direcionado ao FIES.