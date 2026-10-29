Cristiane Sobral lança o primeiro romance nesta sexta (30/10)

Cristiane Sobral estreia seu novo romance, nesta sexta-feira (30/10), na Livraria da Travessa - (crédito: Divulgação)

Pra não chorar no fim, primeiro romance de Cristiane Sobral, chega às prateleiras nesta sexta-feira (30/10) e será lançado às 19h30, na Livraria da Travessa do Casa Park.

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A busca pela ancestralidade acompanha o caminho de retomada da própria identidade da personagem Simone, uma mulher negra e médica obstetra. O livro narra o processo de revisitação de dores antigas e a tentativa de conexão com sua mãe desconhecida, além de refletir sobre racismo, perdas, violência e memória.

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Cristiane Sobral é carioca radicada em Brasília. Sua trajetória como escritora é reconhecida pelos títulos Não vou mais lavar os pratos e Como não ser racista (mesmo que você jure que não é!). Além do lançamento, haverá sessão de autógrafos e um debate com participação do jornalista e doutor em Estudos Literários Marcos Fabrício e da professora e escritora Letícia Érica Ribeiro.

Serviço

Lançamento do livro — Pra não chorar no fim

Sexta feira (30/10), às 19h30 na Livraria da Travessa (SGCV Sul 12/22 Ae Shopping, Casa Park).

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel