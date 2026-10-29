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Sesi Lab recebe apresentação de projeto que celebra história da indústria

Sesi Lab recebe espetáculo sobre indústria do Rio Grande do Sul em exposição que comemora os 80 anos da instituição

Espetáculo Indústria: uma jornada de evolução - (crédito: Divulgação)
Espetáculo Indústria: uma jornada de evolução - (crédito: Divulgação)

Na sexta-feira (30/10) e no domingo (1°/11), o Sesi Lab recebe o espetáculo Indústria: uma jornada de evolução, que mostra a trajetória da indústria gaúcha e demonstra como o conhecimento, o trabalho e a capacidade de transformar desafios em oportunidades ajudaram a alavancar o desenvolvimento do Estado. O show é apresentado por jovens da cidade de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, que participam do projeto Sesi show.

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A trama destaca o importante papel que a indústria teve na construção das diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além de auxiliar no progresso da educação, do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida da sociedade. A encenação faz parte da exibição Sesi 80: Construindo Futuros, que celebra os 80 anos do Serviço Social da Indústria e a trajetória da instituição auxiliando às transformações do Brasil. 

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O espetáculo é produzido pelo Sesi Show, uma iniciativa fundada em 1990 que está inserida no programa de iniciação às artes, promovido pelo Sesi Rio Grande do Sul, e já formou mais de 3 mil crianças e adolescentes. Muitos ex-alunos ainda continuam fazendo parte do projeto como instrutores ou estão seguindo carreira no mundo da música compondo as famosas bandas de baile gaúchas e até a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. 


Serviço

SESI 80 – Indústria: uma jornada de evolução

No sábado (30/10) e domingo (01/11), às 16h, no túnel do Sesi Lab (Setor Cultural Sul, Bloco A, Lote 1, Asa Sul). Classificação indicativa livre. Entrada gratuita e por ordem de chegada.


 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/10/2026 15:32
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