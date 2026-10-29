Sesi Lab recebe apresentação de projeto que celebra história da indústria

Na sexta-feira (30/10) e no domingo (1°/11), o Sesi Lab recebe o espetáculo Indústria: uma jornada de evolução, que mostra a trajetória da indústria gaúcha e demonstra como o conhecimento, o trabalho e a capacidade de transformar desafios em oportunidades ajudaram a alavancar o desenvolvimento do Estado. O show é apresentado por jovens da cidade de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, que participam do projeto Sesi show.

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A trama destaca o importante papel que a indústria teve na construção das diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além de auxiliar no progresso da educação, do desenvolvimento econômico e da qualidade de vida da sociedade. A encenação faz parte da exibição Sesi 80: Construindo Futuros, que celebra os 80 anos do Serviço Social da Indústria e a trajetória da instituição auxiliando às transformações do Brasil.

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O espetáculo é produzido pelo Sesi Show, uma iniciativa fundada em 1990 que está inserida no programa de iniciação às artes, promovido pelo Sesi Rio Grande do Sul, e já formou mais de 3 mil crianças e adolescentes. Muitos ex-alunos ainda continuam fazendo parte do projeto como instrutores ou estão seguindo carreira no mundo da música compondo as famosas bandas de baile gaúchas e até a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre.





Serviço

SESI 80 – Indústria: uma jornada de evolução

No sábado (30/10) e domingo (01/11), às 16h, no túnel do Sesi Lab (Setor Cultural Sul, Bloco A, Lote 1, Asa Sul). Classificação indicativa livre. Entrada gratuita e por ordem de chegada.



