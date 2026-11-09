Prêmio Sebrae de Gastronomia Encontro Gastrô chega a Cuiabá em dezembro

Consagrado por uma década de sucesso em Brasília e dois anos em Goiânia, o Prêmio Sebrae de Gastronomia Encontro Gastrô tem data marcada para chegar a Cuiabá (MT). O prêmio, apresentado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e organizado pelo Correio, será realizado no Mato Grosso pela primeira vez, no próximo dia 14 de dezembro. O evento ocorre no Buffet Leila Malouf.
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O prêmio ficará responsável por destacar os melhores nomes da gastronomia cuiabana. Vão ser reunidos tanto estabelecimentos quanto profissionais do ramo gastronômico. Serão, ao todo, 33 categorias, divididas em seis grupos: Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Restaurantes/Sabores Regionais, Restaurantes/Alta Gastronomia e Profissionais.
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Como de costume, será possível votar nos nomes de preferência em todas as categorias. Estarão disponíveis para escolha locais enquadrados como peixarias, espetarias, restaurantes turísticos, bares, cafeterias, padarias, gastrobares, pizzarias, árabes e ainda o Melhor Restaurante do Ano. A novidade é a possibilidade de votar, em relação aos profissionais, no Melhor Chef Confeiteiro.
André Lamounier, vice-presidente Comercial e Institucional do Correio, ressalta que o Encontro Gastrô Cuiabá é uma versão do prêmio que chegou para ficar. "Tenho certeza de que este será um momento para celebrar a gastronomia cuiabana e todos que fazem dela um sucesso cada vez maior", afirmou.
A votação ocorre em dois módulos. O primeiro será por meio da internet, até o fim de novembro. Será permitido votar em todas as categorias de uma vez só. O segundo contabiliza os votos dos 50 jurados convidados. Estes estarão divididos em cinco grupos. Os vencedores serão determinados por meio da soma dos votos da internet e dos jurados. Para fazer as escolhas, basta acessar este link.
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