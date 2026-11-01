HQ de Fabien Toulmé promove inclusão de neurodivergência

Nascido em Orléans, na França, em 1980, Toulmé é formado em engenharia civil e urbanismo. A decisão de mudar de profissão aconteceu durante o período em que morava em Fortaleza - (crédito: Divulgação)

A experiência de acompanhar a escolarização da filha Júlia, que tem síndrome de Down, inspirou o quadrinista francês Fabien Toulmé a criar Ulis, sua HQ mais recente, publicada pela editora Nemo. A obra aborda os desafios da inclusão escolar a partir das histórias de estudantes com deficiência e dos profissionais que os acompanham. O autor retorna ao Brasil para lançar o livro em Brasília, na terça-feira (3), às 19h, na Livraria Circulares, na Asa Norte.

Com 312 páginas, a história acompanha Ivan, um engenheiro em crise profissional que passa a trabalhar como acompanhante de alunos com deficiência em uma escola pública francesa. Nesse ambiente, ele conhece adolescentes neurodivergentes atendidos pela Unidade Localizada para Inclusão Escolar (ULIS) e se aproxima das dificuldades e conquistas desses jovens.

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A ideia surgiu quando Toulmé observou, como pai, o funcionamento da unidade frequentada pela filha. Para o autor, apesar da importância da inclusão escolar, a falta de recursos compromete o acompanhamento adequado dos estudantes. "A principal dificuldade é essa falta de recursos para acompanhar de uma forma ideal a educação dessas crianças", afirma. A HQ também busca aproximar os leitores de realidades que nem sempre conhecem. "O importante é que abra um novo espaço, uma nova realidade para cada leitor", explica.

Nascido em Orléans, na França, em 1980, Toulmé é formado em engenharia civil e urbanismo. A decisão de mudar de profissão aconteceu durante o período em que morava em Fortaleza. Insatisfeito com o trabalho como engenheiro, começou a imaginar uma carreira nos quadrinhos. O contato com artistas brasileiros, especialmente o quadrinista Daniel Brandão, foi fundamental para essa escolha.

O autor estreou em 2014 com Não era você que eu esperava, obra autobiográfica sobre o nascimento da filha Júlia e o processo de aceitação da síndrome de Down. Também é conhecido pela trilogia A odisseia de Hakim, sobre a trajetória de um refugiado sírio até a França; Suzette, ou o grande amor, que acompanha uma avó em busca de uma paixão da juventude; e a série Reflexos do mundo, dedicada a histórias de resistência e às transformações do trabalho.

Depois de Brasília, Toulmé segue para Belo Horizonte, onde participa da 13ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ BH). No domingo (8), às 14h30, integra a mesa "Fabien Toulmé: o francês que conquistou os leitores brasileiros".

Lançamento de "Ulis", de Fabien Toulmé

Terça-feira (3), às 19h, na Livraria Circulares —

SCRN 714/715, Bloco H, Loja 9, Asa Norte.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco