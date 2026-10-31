Morre Solano Ribeiro, um dos maiores produtores musicais do país, aos 87 anos

O produtor e crítico musical Solano Ribeiro de Faria morreu na madrugada deste sábado (31/10), aos 87 anos, em São Paulo. Um dos principais responsáveis pela realização dos grandes festivais de Música Popular Brasileira (MPB) na televisão, ele enfrentou o câncer três vezes e estava internado em uma clínica da capital paulista, onde recebia cuidados paliativos. A morte foi confirmada pela família nas redes sociais.



Solano trabalhou na consolidação dos festivais musicais dos anos 1960, que ajudaram a projetar artistas como Elis Regina, Chico Buarque, Edu Lobo, Nara Leão, Geraldo Vandré, Jair Rodrigues e Martinho da Vila. Ao longo da carreira, participou da organização de eventos transmitidos pelas emissoras Excelsior, Record, Globo e Tupi.

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Em 1965, idealizou o 1º Festival de Música Popular Brasileira, exibido pela TV Excelsior. A competição teve como vencedora a canção Arrastão, composta por Edu Lobo e Vinicius de Moraes e interpretada por Elis Regina. O evento marcou a trajetória do produtor e se tornou um dos episódios mais conhecidos da história dos festivais da MPB.

Antes de trabalhar com produção musical, Solano estudou arte dramática e integrou a banda de rock The Avalons, no fim dos anos 1950. Também atuou no Teatro de Arena e, em 1963, assumiu a coordenação da programação da TV Excelsior. Posteriormente, trabalhou na TV Globo, onde produziu festivais e programas musicais, como Som Livre Exportação, apresentado por Elis Regina e Ivan Lins.

Desde 2006, apresentava semanalmente o programa Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. A atração, voltada à divulgação de novos talentos da música nacional, recebeu dois prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2006 e 2012.

Em nota, a Rádio Cultura lamentou a morte do produtor e destacou sua contribuição para a música brasileira. “É com muita tristeza que recebemos hoje a notícia sobre o falecimento deste grande nome da história da MPB. Homem íntegro, profissional dedicado e um brasileiro que acreditava no artista e na música brasileira. Foi peça fundamental na realização dos Festivais e até pouco tempo apresentava um programa semanal na Rádio Cultura de São Paulo destacando os talentos da nossa música que surgem a todo momento”, afirmou a emissora.

A filha do produtor, Solana Ribeiro, também prestou uma homenagem ao pai nas redes sociais. “Sem palavras… ‘Papi’ que saudade vou sentir de você… Te amo muito e sei que nos encontramos um dia. Que difícil”, escreveu.

O velório será neste sábado (31), das 15h às 17h, no Cemitério e Crematório Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo.