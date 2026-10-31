Morre Mulher Banana, ícone do funk carioca e ex-integrante do Furacão 2000

A artista Julyana Barbosa, conhecida como Mulher Banana e Garota X, morreu na sexta-feira (30/10), aos 49 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela ganhou destaque no funk carioca no início dos anos 2000 e integrou a equipe Furacão 2000, que ajudou a popularizar o gênero musical em todo o Brasil.

A artista foi encontrada morta em casa, no bairro Engenho Pequeno. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, a família confirmou a morte, descrito como "súbita" no atestado de óbito. A causa da morte não foi divulgada. A 52ª DP (Nova Iguaçu) investiga as circunstâncias do caso, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para perícia.

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A cantora Tati Quebra Barraco, 46 anos, lamentou a morte de Julyana em uma publicação no Instagram. "Uma grande perda para o mundo do funk! Nossa querida Mulher Banana nos deixou. Descanse em paz! Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil", escreveu.

Mulher Banana ficou conhecida por sua atuação no funk carioca e por abrir espaço para mulheres trans no gênero musical. No início dos anos 2000, ela ganhou projeção na cena e passou a integrar o grupo Furacão 2000, um dos principais responsáveis pela divulgação do funk no país.