Bethesda revela nome de sucessor de 'Skyrim': 'Elder Scrolls VI: Sentinel'

Elder Scrolls VI: Sentinel é o nome do novo título de fantasia da Bethesda Game Studios. - (crédito: Reprodução/X)

A Bethesda Game Studios, criadora de Fallout e Starfield, revelou nesta terça-feira (3/11) um novo teaser do próximo grande jogo de fantasia, sucessor de Skyrim: Elder Scrolls VI: Sentinel.

Embark on your next journey to Tamriel in The Elder Scrolls VI: Sentinel. https://t.co/dUPdUYD7XL Fique por dentro das notícias que importam para você! — Bethesda (@bethesda) November 3, 2026

O teaser traz areia se dissipando e revela um pergaminho oculto, traz o título oficial do jogo e termina com uma frase enigmática: “O pergaminho ofereceu apenas um vislumbre, um véu fino erguido até meus olhos. Um futuro perdido. Uma vitória desfeita. Areias do tempo separadas pelo destino” e traz um misterioso autor, Yazar, Alto Sacerdote da Rainha Iradne de Hammerfall.

Esse é o primeiro material em 8 anos desde o anúncio de que a Bethesda trabalhava em uma sequência para Skyrim. Tendo o primeiro material divulgado em uma apresentação da Xbox em 2018.

Leia Mais: GTA 6 recebe trailer de lançamento com música inédita de SZA e Tame Impala

Elder Scrolls VI: Sentinel ainda não tem uma data de lançamento confirmada, nem as plataformas que o título deve chegar.