Bethesda revela nome de sucessor de 'Skyrim': 'Elder Scrolls VI: Sentinel'

A Bethesda Game Studios, criadora de Fallout e Starfield, revelou nesta terça-feira (3/11) um novo teaser do próximo grande jogo de fantasia, sucessor de Skyrim: Elder Scrolls VI: Sentinel.
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O teaser traz areia se dissipando e revela um pergaminho oculto, traz o título oficial do jogo e termina com uma frase enigmática: “O pergaminho ofereceu apenas um vislumbre, um véu fino erguido até meus olhos. Um futuro perdido. Uma vitória desfeita. Areias do tempo separadas pelo destino” e traz um misterioso autor, Yazar, Alto Sacerdote da Rainha Iradne de Hammerfall.
Esse é o primeiro material em 8 anos desde o anúncio de que a Bethesda trabalhava em uma sequência para Skyrim. Tendo o primeiro material divulgado em uma apresentação da Xbox em 2018.
Elder Scrolls VI: Sentinel ainda não tem uma data de lançamento confirmada, nem as plataformas que o título deve chegar.
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