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novo teaser

Bethesda revela nome de sucessor de 'Skyrim': 'Elder Scrolls VI: Sentinel'

Após quase 8 anos de lançamento do anúncio do jogo, Elder Scrolls VI ganha um novo teaser

Elder Scrolls VI: Sentinel é o nome do novo título de fantasia da Bethesda Game Studios. - (crédito: Reprodução/X)
Elder Scrolls VI: Sentinel é o nome do novo título de fantasia da Bethesda Game Studios. - (crédito: Reprodução/X)

A Bethesda Game Studios, criadora de Fallout e Starfield, revelou nesta terça-feira (3/11) um novo teaser do próximo grande jogo de fantasia, sucessor de SkyrimElder Scrolls VI: Sentinel.

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O teaser traz areia se dissipando e revela um pergaminho oculto, traz o título oficial do jogo e termina com uma frase enigmática: “O pergaminho ofereceu apenas um vislumbre, um véu fino erguido até meus olhos. Um futuro perdido. Uma vitória desfeita. Areias do tempo separadas pelo destino” e traz um misterioso autor, Yazar, Alto Sacerdote da Rainha Iradne de Hammerfall. 

Esse é o primeiro material em 8 anos desde o anúncio de que a Bethesda trabalhava em uma sequência para Skyrim. Tendo o primeiro material divulgado em uma apresentação da Xbox em 2018. 

Elder Scrolls VI: Sentinel ainda não tem uma data de lançamento confirmada, nem as plataformas que o título deve chegar.

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Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 03/11/2026 13:47
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