Janaina Barbosa, atriz e apresentadora, morre aos 48 anos

Janaina Barbosa também foi musa do carnaval da Mocidade Independente de Padre Miguel do Rio de Janeiro, em 2007. - (crédito: Reprodução/Caras)

A atriz e ex-apresentadora Janaina Barbosa morreu nesta terça-feira (03/10), aos 48 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Janaina Barbosa ficou famosa apresentando o programa TV Fama, da Rede TV, nos anos 2000. Em 2007, ela se lançou nos palcos atuando na peça de comédia Lolitas: A comédia: cafajeste? Que piada…” e no ano seguinte atuou no seriado Casos e acasos, da Rede Globo. Também fez parte do elenco dos filmes Bochincho (2020) e Anita (2023).

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Tentando se afastar um pouco dos holofotes e preservar a privacidade da família, Janaína ficou longe das redes sociais e manteve a conta privada no Instagram, nos últimos anos.

Janaina deixou o marido, Felipe Farias, e dois filhos, menores de idade.

Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.