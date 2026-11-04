Morre atriz Eliana Rocha, de 'Pé na cova', aos 82 anos

A atriz Eliana Rocha, mais conhecida pela participação na série Pé na Cova (2013-2016), da TV Globo, morreu nesta terça-feira, 3, aos 82 anos. A notícia foi confirmada pelo diretor e ator Miguel Falabella pelas redes sociais. "Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!", escreveu ele.

Nascida em Santos, ela construiu carreira especialmente no teatro. Em 1974, juntando-se a Jandira Martini, Ney Latorraca, entre outros, fundou o grupo Royal Bexigas Company, que montava diversos espetáculos.

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Além de interpretar Luz Divina em Pé na Cova, a artista também fez trabalhos na televisão em Meu Bem, Meu Mal (1990), Chiquititas (1998), Negócio da China (2008) e Eu, a Vó e a Boi (2019), entre outras produções.

Eliana também escreveu dois livros: uma biografia do autor Marcos Caruso e Memórias de um Tempo Não Vivido, obra em que conta a história de sua família.

De acordo com o comunicado divulgado pela família da atriz, as homenagens a Eliana acontecerão nesta quarta-feira, 4, às 11h, no Funeral House Pacaembu, em São Paulo.