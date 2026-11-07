Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (07/11)

Ao menos três vezes por semana acontece um período de Lua Vazia, de tamanho sempre variável porque seu cálculo depende da posição dos outros planetas do sistema solar.

A Lua, no ideário astrológico, é a potência cosmogônica que formaliza objetivamente as ações postas em marcha aqui na Terra, mas para isso precisa se relacionar com outros planetas, e quando está Vazia isso não acontece até ela ingressar no signo seguinte.

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Assim, todo período de Lua Vazia não oferece suporte para a mania de objetivação de nossa humanidade, mas ao mesmo tempo dá margem para a subjetividade, o que é ótimo, porque há percepções, como a espiritual, que só se tornam claras e evidentes quando abrimos essa porta pelo lado de dentro, o da subjetividade.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O titubeio diante dos desafios é aceitável, porque há tanta coisa em jogo que não seria sábio se precipitar em nenhuma direção. Continue refletindo com serenidade sobre qual seria o melhor rumo a seguir neste momento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há horas em que é melhor não reagir diante do que as pessoas dizem ou fazem, mesmo que elas contrariem frontalmente suas expectativas. Por enquanto, é melhor você se poupar para ganhar força. O tempo está com você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante que você se responsabilize pela parte que estiver ao seu alcance realizar, mas cuide para não assumir compromissos que outras pessoas deveriam administrar, porque isso bagunçaria toda sua organização.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aguce sua sensibilidade para se orientar neste momento, porque há uma brecha muito estreita por onde você poderia colocar em andamento suas pretensões e se você ficar argumentando demais só vai acontecer isso, argumentar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O recurso mais precioso para colocar em prática seus quereres atuais é o tempo. Pense a longo prazo, contenha seu entusiasmo para evitar precipitações que só estragariam o que poderia ser amadurecido direito.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mesmo que sua alma não se sinta muito segura com as coisas que andam acontecendo, procure passar através dessa densa cortina de dilemas e inseguranças, porque do outro lado espera por você um futuro brilhante. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que as pessoas sigam pela linha do que tenha sido combinado, você vai precisar monitorar de perto o desempenho, e corrigir de imediato quaisquer desvios que perceber, senão tudo irá degringolando com muita rapidez.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto tudo que seja da ordem cotidiana estiver mais ou menos em dia, arrumado e de prontidão, você encontrará tempo sereno para se dedicar a outras coisas que sejam mais divertidas e excitantes. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Evite pagar mico abrindo o jogo sobre tudo que pretende fazer, porque mesmo que isso seja feito com pessoas de confiança, o cenário do país e do mundo anda alterado o suficiente para criar consequências inesperadas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É um momento de tensões e pressões que sua alma precisa resistir o quanto puder, porque assumir compromissos nesse estado de coisas não seria a melhor opção. Se necessário, suma da vista das pessoas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As limitações hão de ser respeitadas, em vez de atropeladas, porque não são um castigo, mesmo que impeçam a realização de seus quereres. Por enquanto será melhor respeitar as limitações e investir no futuro.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os recursos materiais raramente deixam de ser objeto de preocupação, porque se faltam é preocupante tanto quanto se eventualmente há demais também é preocupante, porque é necessário dinamizar os investimentos.