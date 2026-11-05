Erik Schnabel lança novo EP de reggae, Mandinga Style

Na quarta-feira (18/11), Erik Schnabel lança, nas plataformas digitais, seu novo EP, intitulado Mandinga Style. O trabalho traz a colaboração de diversos artistas e músicos brasilienses, além de participações nacionais. O projeto reúne faixas criadas há mais de dez anos e obras mais recentes, todas carregadas de símbolos, intenções e sentimentos.

Leia também: Aos 8 anos, Kadu Spínola estreia na tevê como Samuca em "Por você"

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O repertório é baseado na cultura jamaicana do reggae roots, mas passeia por vertentes como raggamuffin, ska e progressive roots. Além dessa mistura de ritmos, Erik apresenta diferentes sonoridades e conceitos brasileiros.

Leia também: Brasil, Letra & Música chega a Brasília com show gratuito imperdível

Grande parte das faixas foi produzida durante o trabalho final do curso de Processos Fonográficos, que o músico concluiu na Escola de Música de Brasília (EMB). No novo trabalho, ele resgata e relata experiências que viveu nas ruas com o coletivo Ritual Sonoro.







Serviço

Lançamento do EP Mandinga Style - Erik Schnabel

Na quarta-feira (18/11), em todas as plataformas digitais.