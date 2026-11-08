Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (08/11)

A mente é o sexto sentido, um órgão de percepção mais sofisticado do que os outros cinco, porque além de perceber o que ingressa através do corpo biológico tem capacidade de se orientar voluntariamente na direção de percepções que não acontecem espontaneamente.

Se abrimos os olhos somos invadidos pelas informações que esses captam, mas ao mesmo tempo se dirigimos nosso olhar intencionalmente com certas ideações na mente, nós fazemos acontecer algo também. Já deve ter acontecido contigo de sentires algo e te deparares com alguém olhando fixamente em ti, tu sentiste esse olhar porque é uma ação.

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Com a mente é o mesmo, há pensamentos que pensas sem ter domínio sobre esses, mas há pensamentos que só pensarás porque te dedicas a pensar nesse sentido, abrindo uma porta de percepção que estava dormente.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O senso de responsabilidade indica a necessidade de fazer o sacrifício de não seguir o impulso de se precipitar, atropelando a realidade para que seus anseios se realizem. É um sacrifício nobre e legítimo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Resmungar entre dentes para não ter de colocar sobre a mesa todas as cartas do que você realmente pensa das pessoas seria uma atitude diplomática, não fosse o custo energético que você está tendo de pagar por isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se todo o trabalho pesado ficar em suas mãos algo errado anda acontecendo na divisão das tarefas. As pessoas prometem muitas coisas e se convencem de que as palavras podem substituir os atos, mas não é nada disso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A brecha para você dar procedimento às suas pretensões existe e está disponível, mas é tão estreita que você vai precisar afinar muito sua pontaria. Por isso, se não tiver total segurança, melhor deixar para outro momento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pensar a longo prazo é a melhor maneira de administrar os acontecimentos da atualidade e, também, conter um pouco seu entusiasmo sobre as mudanças. É tudo possível, mas o tempo envolvido há de ser tido em conta.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Embora haja muitas propostas interessantes sobre a mesa e isso provoque entusiasmo, é hora de você selecionar com muito discernimento para não se distrair com conversas promissoras que, depois, não dariam em nada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Embora haja muitas coisas combinadas, é melhor você monitorar de perto o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, para evitar surpresas desagradáveis. A dimensão dos relacionamentos se tornou um campo minado. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora não seria um bom momento para você inventar onda, porque apesar de ser esse o anseio imediato, se você observar bem perceberá haver inúmeros assuntos de ordem cotidiana que requerem sua atenção e boa disposição.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se você quiser mesmo seguir em frente com seus intuitos, considere a possibilidade de fazer tudo com máxima discrição, isto é, deixando de fora as pessoas com as quais normalmente você comenta tudo que faz.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Resistir às pressões que as pessoas exercem para que você faça isso ou aquilo será a atitude mais sábia que você poderia tomar nesta parte do caminho, preservando assim sua saúde física e mental. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A dificuldade imediata não há de ser interpretada como um sinal de que você deva desistir de voos mais elevados, porque é temporária, não veio para ficar. Continue fazendo a manutenção da vida cotidiana por enquanto.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ater-se ao que estiver dentro do seu alcance realizar é a atitude mais sábia para o momento, contrariando eventualmente o enorme entusiasmo que algumas visões ideais sobre o futuro transmitem. Uma coisa de cada vez.