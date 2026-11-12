Clássico de Donizetti ganha releitura dirigida por Élia Cavalcante

Nesta sexta-feira (13/11), no sábado (14/11) eno domingo (15/11), a ópera Rita sobe ao palco do Teatro Brasília Shopping para uma remontagem de um dos grandes clássicos do compositor italiano Gaetano Donizetti. A diretora cênica, Élia Cavalcante, trouxe para a obra uma nova visão feminista e empoderada da personagem principal, que passa a ser protagonista da própria vida ao tomar as próprias decisões.

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Nessa história, Rita (Carol Araújo) é dona de uma pousada e viúva de Gasparo (Diego Silveira), que tinha sido dado como morto em um naufrágio. Ao seguir em frente e superar a morte do ex-marido que a maltratava, Rita se casa com Beppe (Daniel Menezes) e passa a descontar nele os abusos sofridos com o ex. A vida dos três muda de uma hora para outra quando Gasparo volta à pousada para buscar a certidão de óbito de Rita, pois acreditava que ela tinha sido morta em um incêndio.

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A obra reúne música lírica, humor e reflexão, conectando um clássico de 1841 com os dias atuais. A direção musical é feita por Deyvison Miranda, que também rege a pequena orquestra que acompanha o espetáculo. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site do Sympla

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Serviço

Rita

Sexta (13/11), às 20h, sábado (14/11) e domingo (15/11), às 19h30, no Teatro Brasília Shopping (SCN Quadra 05). Ingressos: a partir de R$10, no Sympla. Classificação indicativa a partir de 14 anos.