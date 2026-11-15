Gabriel Caon fala sobre papel polêmico que marca sua estreia na tevê

Aos 30 anos, Gabriel Caon estreia na tevê com um papel desafiador no Globoplay. Ele interpreta Caio em Jogada de risco, série idealizada e protagonizada por Cauã Reymond. Na trama, ele é o namorado que o jogador de futebol Geraldo (Breno Ferreira) esconde da mídia e do público — e que, em determinado momento, já não aceita mais ser segredo. A série parte de uma premissa incômoda e necessária: o futebol, ambiente historicamente machista, segue sendo um dos últimos armários do esporte brasileiro. Jogadores gays existem, mas quase nunca podem existir publicamente. É nesse abismo entre o que se vive e o que se pode mostrar que Caon constrói um personagem que não é apenas "o namorado que cobra", mas um homem com dor e limites próprios.

O ator explica que o primeiro passo foi não julgar Caio. "Quando a gente gosta de alguém, é natural querer compartilhar os momentos mais simples, não precisar esconder o que sente. Ele entende os medos do Geraldo, mas também sente falta dessas pequenas coisas. Foi por aí que encontrei sua dor: querer viver um amor que, por mais verdadeiro que seja, parece nunca poder ser vivido por inteiro", afirma. Segundo Caon, o Caio é intenso, obstinado e um pouco carente também. "Ele quer ser amado, mas quer existir nesse amor. Em algum momento começa a se perguntar quanto de si mesmo precisa abrir mão para continuar naquela relação", defende o gaúcho nascido em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul.

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A preparação com o colega Breno Ferreira foi generosa. "Geraldo e Caio se gostam de verdade, mas enxergam a relação de maneiras distintas. O mais interessante para mim era justamente não transformar nenhum dos dois em certo ou errado. O Geraldo tem medos legítimos, o Caio tem necessidades legítimas, e isso não significa que os dois consigam encontrar uma saída juntos. Às vezes, duas pessoas podem se amar e ainda assim se machucar profundamente. É essa contradição que torna a relação tão humana", reflete Gabriel.

Caon destaca que o que mais lhe chama a atenção é como algo tão simples quanto gostar de alguém pode se tornar tão complicado. "Poder sair junto, demonstrar carinho… A gente nem sempre se dá conta do valor dessas pequenas liberdades, até imaginar uma vida em que tudo isso precisa ser calculado", observa. "O Caio vive essa situação de um lugar muito particular. Ele não é o jogador, não está diretamente submetido à pressão daquele ambiente, mas acaba vivendo as consequências. E tem algo muito triste nisso, porque ele não está pedindo um grande gesto, só quer viver uma coisa que deveria ser simples para qualquer pessoa. Como ator, procurei me aproximar dessa realidade com muito respeito e sensibilidade. Atuar também tem esse privilégio bonito de nos fazer olhar com mais atenção para vidas diferentes das nossas", completa.

Gabriel Caon estreia na tevê em série de Cauã Reymond (foto: André Almeida)

Prêmio no cinema

A trajetória de Caon, no entanto, começou bem antes da Globoplay. Em 2019, ele venceu o Troféu Vento Norte no Santa Maria Vídeo e Cinema com Disforia, curta-metragem realizado ainda na faculdade, no qual vivia o Fábio. "Tenho um carinho infinito pelas produções artesanais, pela universidade pública e pelas oportunidades que tive. Sempre foi muito mais vontade de fazer cinema do que recursos para isso. Talvez isso torne tudo ainda mais especial. Sou imensamente grato", diz.

Sobre o prêmio, lembra que foi uma confirmação de que valia a pena continuar tentando. "Lembro de buscar muita verdade em cena, de pedir para repetir algumas tomadas até sentir que estava realmente vivendo aquela situação. Com o tempo, aprendi, e continuo aprendendo, que o mais importante é estar vivo, presente e disponível para o que acontece diante da câmera. É algo que quero levar comigo para sempre. O frio na barriga continua, descubro coisas com os outros atores e fico fascinado quando acontece algo que ninguém tinha planejado. Fico empolgado quando percebo artistas com trajetórias extraordinárias com essa mesma curiosidade", afirma.

O ator também revela o desejo de fazer novela. "Me encanta a ideia de acompanhar um personagem por tanto tempo, descobrir novas camadas, vê-lo mudar de direção. Gosto muito de transformação. Mudar sotaque, voz, corpo, cabelo, experimentar um jeito de andar, de olhar… E descobrir o que existe por trás de tudo isso. O que faz aquela pessoa ser quem é, tomar determinadas decisões, acreditar que está fazendo a coisa certa, ou por que decidiu errar. Gosto de personagens que não cabem facilmente em um rótulo. Sou muito curioso como ator e tenho vontade de experimentar de tudo, me permitir viver muitas vidas diferentes. Aproveitar muito cada uma", projeta.

Gabriel Caon estreia na tevê em série de Cauã Reymond (foto: André Almeida)

Realizador

Além de ator, Caon é diretor e realizador audiovisual, premiado no Festival do Minuto com Nano stormy. Perguntado como o Gabriel diretor olha para o Gabriel ator, ele responde com bom humor: "Ajuda mais do que atrapalha, é só um não se intrometer no trabalho do outro. Dirigir me ensinou a olhar para além do meu personagem, a entender que cada escolha faz parte de uma construção muito maior. E atuar me ensinou uma coisa igualmente importante: saber abrir mão do controle. Ter esse olhar técnico é um privilégio, mas não quero que ele me tire a espontaneidade. Gosto de chegar preparado, entender a cena, mas também deixar espaço para o que acontece ali, na troca com o outro, e que ninguém conseguiria planejar", pondera ele, que também atua como ilustrador.

E conclui, filosófico: "Acho que a arte, seja ilustrando, fazendo música, montando um filme ou escrevendo um monólogo, nasce sempre do mesmo lugar. Tentar entender o ser humano, suas histórias, o que estou fazendo aqui, afinal? É isso que me move. Uma resposta que nunca vai chegar, e uma curiosidade que vai crescer para sempre".