Há um Brasil que ainda insiste em enxergar o Nordeste como se o tempo tivesse parado por lá. Um lugar de chão rachado, casas precárias, animais de carga e gente condenada à escassez. O problema é que esse país parece ter encontrado endereço na teledramaturgia da TV Globo. Mas, desta vez, o público não está disposto a aceitar a paisagem sem questionar quem escolheu pintá-la dessa maneira. E o que era para ser entretenimento virou política.

A estreia de Lá na minha terra, nova novela das seis, na última semana, transformou-se em uma crise de imagem para a maior emissora do país. Em 72 horas, um levantamento da Ativaweb DataLab contabilizou mais de 8,3 milhões de interações no Instagram e no TikTok relacionadas à produção. Segundo o estudo, 95% das manifestações eram críticas. Mais do que uma novela que não agradou, o que está em discussão é uma representação considerada ofensiva, anacrônica e incapaz de reconhecer o Nordeste contemporâneo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Provocaram indignação o deslocamento de um personagem em um caminhão pau de arara em 2011 e o banho em um chuveiro improvisado do lado de fora de casa em 2026. Cabaças, filtro árido, cenários precários e até uma escrivã de delegacia usando máquina de escrever completam um repertório visual que parece retirado de um Brasil de décadas atrás. Não se trata de negar a pobreza ou as desigualdades, mas de questionar a transformação de uma realidade possível em identidade coletiva.

São nove estados, grandes centros urbanos, universidades, polos tecnológicos, indústrias, produção cultural e empreendedorismo. Retratar as desigualdades é legítimo, mas não reduzir a elas. Existe uma diferença entre contar uma história ambientada no sertão e reproduzir um imaginário que historicamente associa o nordestino ao atraso — e que perpetua preconceitos.

E a polêmica não pode ser dissociada do momento político. A novela estreou apenas 15 dias depois do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado por manifestações de hostilidade e preconceito regional. A pesquisa intitulada Parada no tempo é a novela identificou três ondas de conversas sobre o Nordeste em menos de 40 dias: duas durante o processo eleitoral e outra com a chegada da novela, que caiu no debate e encontrou uma sociedade que acabava de discutir o lugar do Nordeste no imaginário político nacional, reabrindo feridas.

A Globo conhece o Nordeste e já produziu histórias que fizeram da cultura e da diversidade regional elementos de grandes sucessos — a exemplo de Tropicaliente, novela exibida em 1994 que expôs uma Fortaleza tão vibrante quanto a de São Paulo que, em Lá na minha terra, surge como contraponto gritante. Ainda assim, parece insistir em determinados arquétipos, como se o sertão precisasse ser apresentado ao restante do país pela seca, pela pobreza e pela rusticidade. A repetição revela uma dificuldade de renovar o olhar.

A ficção não está livre de responsabilidade sobre as imagens que produz. Durante décadas, a televisão ajudou a formar percepções sobre regiões, sotaques e identidades. Não pode agora fingir que suas escolhas são neutras. É preciso rever a perspectiva a partir da qual a história está sendo contada. O público nordestino não reivindica o monopólio sobre as narrativas de sua região, mas o direito de não ser reduzido a uma caricatura.

A emissora já acendeu o sinal amarelo. Diante da repercussão negativa que envolve até órgãos municipais da região mal retratada, os artistas envolvidos na produção estão se manifestando, dentro do possível, sobre os equívocos da escolha dramatúrgica. A direção vem sendo alvo de duras — e merecidas críticas — por parte da opinião pública e medidas internas estão sendo estudadas junto aos criadores. Acredita-se que o tom caricato e anacrônico será amenizado. Ainda assim, porém, o estrago já foi feito.

Saiba Mais Diversão e Arte Deborah Secco divulga teaser de 'Bruna Surfistinha 2'

Deborah Secco divulga teaser de 'Bruna Surfistinha 2' Diversão e Arte Beyoncé chega a marca recorde de 100 indicações ao Grammy

Beyoncé chega a marca recorde de 100 indicações ao Grammy Diversão e Arte Festival cultural valoriza jovens artistas negros no Riacho Fundo I

Festival cultural valoriza jovens artistas negros no Riacho Fundo I Diversão e Arte Em "O Amor Muda Tudo de Lugar", Sofia Leão rompe com fórmulas prévias e une pop, indie e rock em português