Rockstar esconde os custos da produção da obra, mas análises apontam mais de 1,5 bilhão de dólares - (crédito: Divulgação/RockStar)

O aguardado lançamento de Grand Theft Auto VI, nesta quinta-feira (19/11), já é um marco da cultura pop da década. O game promete estabelecer um novo patamar no mundo do entretenimento, com mais detalhes e realismo do que qualquer outro concorrente. Porém, muito ainda se especula sobre os custos da produção da obra. Caso as projeções da indústria estejam corretas, o orçamento da pérola da Rockstar Games pode ser superior a qualquer outro jogo ou filme já produzido.

O site Bloomberg estima que os gastos com GTA VI foram superiores a 1,5 bilhão de dólares. A quantia, que não inclui os custos de marketing, surgiu a partir de entrevistas com o diretor executivo da Take-Two, Strauss Zenick, e análises do setor. A Rockstar negou o valor e, até o momento, não revelou o real orçamento.

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De qualquer forma, GTA VI já deve despontar entre as produções mais caras da indústria dos games. No ranking dos maiores orçamentos do setor, estão The Last of Us II (2020) e Horizon Forbidden West (2022), cada um custando mais de 200 milhões de dólares.

Uma pista do investimento da Rockstar no jogo é o significativo aumento da empresa nos últimos anos, observado pela Bloomberg. Se durante o lançamento de Red Dead Redemption 2, em 2018, a gigante indústria contava com 2.441 funcionários, atualmente ela dispõe de 4.711 funcionários distribuídos em 12 escritórios.

Nas telonas

Com ou sem 1,5 bilhão de dólares, tudo indica que a indústria dos games já alcança os custos de produções hollywoodianas. Para se ter uma ideia: Vingadores - Ultimato, de 2019, é um dos filmes mais caros já feitos e custou cerca de 400 milhões de dólares. Já Star Wars - O despertar da força pode ter custado até 600 milhões de dólares à Disney, segundo relatórios da Forbes.

Nos games, um caso em particular chama a atenção: Star Citizen - um multiplayer de combate espacial com simulação de comércio, desenvolvido pela Cloud Imperium Games - foi anunciado em 2012 e está na fase de testes desde 2017.

Por meio de financiamento coletivo dos fãs, a obra já arrecadou cerca de 900 milhões de dólares até o momento. No entanto, ainda não há previsão para o lançamento definitivo.

Vai bancar?

Mesmo com tantos dígitos necessários para o lançamento, GTA VI já lucrou acima das estimativas da produção. De acordo com a Forbes, o jogo já vendeu mais de 19 milhões de unidades, alcançando cerca de 1,84 bilhões de dólares.

A quantia supera um dos maiores lançamentos cinematográficos do ano, A odisseia, de Christopher Nolan. Lançado em julho, a produção arrecadou 1,8 bilhões de dólares na bilheteria.

Homem Aranha - Um novo dia, também lançado em julho, pode até ter chances de superar GTA VI, com 2,5 bilhões na bilheteria. Mas a liderança do cabeça de teia pode durar pouco: análises especializadas, do jornal The New York Times, já estimam que até o fim do ano GTA VI terá arrecadado 3 bilhões de dólares.