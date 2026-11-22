Em entrevista ao Correio, os irmãos falam sobre o primeiro contato com a música, as escolhas de repertório e os planos para o futuro - (crédito: Divulgação)

Diretamente de Ceilândia, a dupla sertaneja Alex Matos e Luciano busca conquistar o público da capital com interpretações de sertanejo romântico, músicas do sertanejo raiz e um toque de piseiro.

Na noite de hoje, a apresentação será no Teatro Newton Rossi, no Sesc de Ceilândia, com entrada gratuita. A noite também contará com o lançamento oficial do videoclipe de Ciúmes nível hard, música autoral composta pelos próprios irmãos.

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A trajetória musical de Alex Matos e Luciano tem como referência grandes nomes do gênero, como Zezé Di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo, mas a dupla busca construir uma identidade própria, marcada pela interpretação, pela presença de palco e pela conexão direta com o público.

Em entrevista ao Correio, os irmãos falam sobre o primeiro contato com a música, as escolhas de repertório e os planos para o futuro.

ENTREVISTA | ALEX MATOS E LUCIANO

Vocês são irmãos e construíram uma trajetória musical juntos, a partir de Ceilândia. Como surgiu o interesse pela música na vida de vocês e em que momento perceberam que poderiam transformar essa paixão em uma carreira profissional?

Alex — Quando eu tinha 4 anos, meu pai era DJ e escutava músicas de Zezé Di Camargo e Luciano, Cristiano Araújo e Gusttavo Lima. Foi quando comecei a gostar de música. Aos 7 anos, comecei a fazer aulas de violão. Meu irmão Luciano assistia às minhas aulas e também começou a se interessar por música. Aos 9 e 10 anos, iniciamos as aulas de canto. Em 2023, começamos a participar de podcasts, programas de rádio e a realizar shows públicos e particulares.

O repertório de vocês transita entre o sertanejo romântico, o sertanejo raiz e o piseiro. Como surgiu essa vontade de misturar diferentes vertentes do gênero? Existe alguma preocupação em acompanhar as transformações da música sertaneja sem perder suas raízes?

Luciano — Nosso repertório é variado, com sertanejo romântico, piseiro e sertanejo raiz. Trabalhamos com diferentes gêneros musicais porque determinados ambientes em que nos apresentamos pedem estilos diferentes. Se estamos em um boteco, onde o público quer dançar, cantamos piseiro. Já quando as pessoas estão sentadas, querendo ouvir e apreciar a música, apostamos no sertanejo romântico e no sertanejo raiz.

Atualmente, o sertanejo raiz está perdendo espaço, enquanto o arrocha, o brega e o forró estão em alta. Queremos trazer de volta essa tradição com músicas de artistas como Chico Rey e Paraná, Milionário e José Rico e Chitãozinho e Xororó.

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Qual é o significado de se apresentar em Ceilândia, cidade onde vocês cresceram?

Alex — Ceilândia é a cidade onde fomos criados desde pequenos. Apresentar nosso primeiro trabalho na nossa cidade é muito gratificante. É uma sensação de gratidão e realização poder compartilhar esse momento com nossa família, nossos amigos e nossos fãs, pessoas que acompanham e fazem parte da nossa caminhada.

Brasília e suas regiões administrativas têm uma cena musical bastante diversa, mas artistas locais nem sempre conseguem alcançar a visibilidade que desejam. Como vocês enxergam o espaço destinado ao sertanejo produzido no Distrito Federal e quais são os principais desafios para conquistar reconhecimento?

Luciano — Enxergamos que o sertanejo do Distrito Federal tem muito talento e potencial para conquistar ainda mais espaço no cenário nacional. Acreditamos que faltam mais valorização e oportunidades para os artistas locais. Nós, como artistas de Brasília, queremos fazer parte desse crescimento e levar nosso nome cada vez mais longe.