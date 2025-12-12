Gusttavo Lima realiza show em Santa Maria nesta sexta-feira (12/12)

O Bakuk Rancho e Lazer recebe, nesta sexta-feira (12/12) uma apresentação do Gusttavo Lima. Uma das maiores vozes do sertanejo brasileiro se apresenta a partir das 20h em Santa Maria. Os ingressos custam a partir de R$ 100 e podem ser comprados no site Baladapp.

Ao Correio, Gusttavo Lima falou que esse será um show bem especial e com um repertório completo: "O público pode esperar por uma verdadeira viagem musical desde as músicas mais antigas até a minha música com o Luis Fonsi que é a mais ouvida na Argentina. Enfim, será um show bem pra cima e repleto de sucessos".

Nascido em Minas Gerais, Gusttavo veio muito novo para Brasília e afirma estar acostumado a cantar na capital. "É um público que amo e que faz parte da minha história antes mesmo de eu me tornar ‘Gusttavo Lima’. Ainda muito novo, fui tentar a sorte em Brasília e, desde aquela época, a galera de todo o Distrito Federal me acolheu com carinho incrível e tenho muita gratidão por isso. Voltar ao Distrito Federal e cantar para vocês me traz boas lembranças, memórias de alegria, superação e desafios".

Serviço

Show do Gusttavo Lima

Dia 12 de dezembro, a partir das 20h, no Bakuk Rancho e Lazer (Chacara 02, Condomínio de Chácara, Santa Maria). Entrada a partir de R$100 no Baladapp. Não indicado para menores de 16 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco