Após 13 longos anos de espera desde o lançamento de GTA V, na última quinta-feira (19/11) a Rockstar Games lançou Grand Theft Auto 6 para o PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Take Two, empresa-mãe do título, confirmou que até o fim de quinta vendeu mais de 3,9 bilhões de dólares, o que coloca o jogo como o lançamento de produto de entretenimento mais rentável da história.
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A informação é da Bloomberg, segundo a apuração do site, a empresa teria vendido mais de 32 milhões de unidades apenas na pré-venda. Segundo um site de análises consultado pela BBC, o Sensor Tower, a expectativa inicial seria que até o dia 18 o jogo já teria vendido mais de 2,36 bilhões de dólares, sendo a maioria de unidades no PlayStation, com três em cada quatro vendas nos consoles sendo na plataforma da Sony.
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A expectativa é que Grand Theft Auto 6 receba uma versão de PC eventualmente, além de um modo focado no online, assim como o título anterior da franquia. Esse é o segundo grande marco do título, anteriormente, ele havia desbancado do topo do Metacritic - uma plataforma especializada com críticas de jornalistas - The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sendo o único outro jogo a receber a nota mais alta da plataforma.
GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título conta com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, o estado que é uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.
Grand Theft Auto VI já está disponível para compra no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.
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