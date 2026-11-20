Album conta com participação de Metro Boomin, Future, Ca7riel e Paco Amoroso, Dua Lipa e muitos outros nomes fortes da música. - (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

Nesta quinta-feira (19/11) o tão aguardado Grand Theft Auto 6 finalmente foi lançado para o PlayStation 5 e para Xbox Series X|S. Ao longo dos 13 anos de produção que o jogo teve, participaram da construção da música do jogo diversos artistas, tanto que o título recebeu nesta sexta-feira (20/11) um álbum com as faixas originais do jogo. Grand Theft Auto VI: The Album já está disponível em todas as plataformas digitais, contando com 34 músicas originais, incluindo faixas inéditas de Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy e muitos outros artistas.

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Muito mais música

Além do disco de músicas originais, Grand Theft Auto 6 também vai ter um festival especial para comemorar o lançamento do título. Juntamente da PlayStation, a Rockstar Games vai realizar um show com Metro Boomin, Travis Scott, Don Toliver, Ca7riel e Paco Amoroso, Cardi B e muitos outros artistas, diretamente de Miami no dia 21 de novembro.

Grand Theft Auto VI: The Festival, a special live event on November 21 at Mana Wynwood in Miami to celebrate the launch of GTAVI, featuring a star-studded lineup of artists from the game and the official soundtrack.

More info: https://t.co/XRlfYFOk0H https://t.co/fQyOU7I4gU — Rockstar Games (@RockstarGames) November 9, 2026

Fora o festival, o título ainda vai receber um outro álbum da trilha produzida pela dupla Justice para o jogo, que deve ser lançado em 10 de dezembro nas plataformas digitais.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título conta com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, o estado que é uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

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Grand Theft Auto VI já está disponível para compra no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.