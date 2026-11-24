A poetisa Marly de Oliveira é homenageada na Livraria Platô, com palestra e bate-papo sobre sua obra - (crédito: Divulgação)

Erudita, sensível, lírica e sofisticada. Essas são algumas das palavras usadas por grandes nomes da literatura, como Clarice Lispector, Pedro Lyra, Antonio Houaiss e Mário Chamie, para descrever a poeta Marly de Oliveira. A Livraria Platô recebe, nesta quarta-feira (25/11), o embaixador Lauro Moreira com a palestra Marly de Oliveira, poeta dos poetas? para discutir e homenagear a obra da poeta, ensaísta e professora.

Apesar da trajetória marcada por prêmios, entre eles, o Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Alphonsus de Guimarães, do Instituto Nacional do Livro, a obra da poeta não é amplamente conhecida entre os brasileiros. “Talvez seja por questão de deficiência na promoção desses livros e, também, Marly sempre foi uma pessoa retraída nesse aspecto. Por outro lado, sabemos que a poesia não alcança um grande público, um poeta best-seller é um pouco díficil”, comenta, Lauro Moreira, palestrante do evento.

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A poesia de Marly ronda pelo existencialismo profundo, a partir de uma escrita de alto nível de linguagem e o domínio das formas fixas e do verso livre. O reconhecimento sobre a obra da escritora ocorreu ainda nos tempos de universidade, com o livro de estreia, O cerco da primavera (1957). A obra foi vencedora do Prêmio Alphonsus de Guimarães, concedido pelo Instituto Nacional do Livro. “O professor de Marly, Alceu de Amoroso Lima, da PUC Rio, ao ler os originais do primeiro livro, O cerco da primavera, disse textualmente a ela: 'Marly, você como poeta, nasceu como Atenas da cabeça de Júpiter. Você nasceu pronta.' Ela tinha 21 anos quando recebeu essa carta", relembra Lauro.

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O encontro de Lauro com a obra de Marly e o esforço para a perpetuação advêm desde a primeira publicação da poeta, antes mesmo do casamento que perdurou por 17 anos. “É o que eu procurei fazer a vida toda. Eu estive casado com a Marly durante 17 anos, é mãe das minhas filhas, inclusive. E, desde o primeiro momento, antes de conhecê-la, no Rio, eu já conheci o primeiro livro dela. Portanto, é uma admiração que precede até o conhecimento pessoal”, destaca Moreira.

O evento foi um convite da Livraria Platô, que busca homenagear a vida e a obra de Marly. A palestra de Lauro será mediada pelo professor e escritor Edmilson Caminha, a convite do palestrante. “Edmilson é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e por quem tenho, também, uma grande admiração. Conhece a poesia de Marly e já conversamos muito sobre isto”, afirma o embaixador.

Serviço

Palestra Marly de Oliveira, poeta dos poetas?



Quinta-feira (25/11), às 19h, na Livraria Platô (Asa Sul CLS 405 BLOCO A LOJA 12 - Plano Piloto). Entrada gratuita.



*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco