O mercado de games no Brasil está cada dia mais vasto, com a presença de novos estúdios, a curiosidade de desenvolvedores para elaborar títulos diferentes e o lançamento de obras nacionais de relevância. Atualmente, o Brasil figura entre os cinco maiores países em número de jogadores no mundo, com cerca de 115 milhões, com grande parcela no mobile.

Tendo em vista a dimensão do mercado e a chegada do maior lançamento da história dos games, Grand Theft Auto VI, o Correio conversou com Carlos Silva, Head de Gaming da Pesquisa Games Brasil (PGB) para debater o impacto da mídia e entender como afeta o futuro do mercado brasileiro de games.

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O especialista destaca a campanha de marketing da Rockstar como um dos diferenciais da divulgação e da proporção que GTA 6 alcançou, apontando que ela teve forte impacto de engajamento. Ele separou o público-alvo em dois grupos, com os fãs que já conheciam a franquia e os curiosos atraídas pelo boca a boca e pela campanha de marketing: “Só para você ter uma ideia, no ano passado das pessoas que nós entrevistamos, relacionado ao consumo de jogos digitais, [algumas] já falaram que tinham comprado um console novo por causa do GTA. Então, na verdade, já existia uma preparação. Quando a gente fala de mercado, falando de console, falando de hardware, televisão, monitores, fones, todo o ecossistema, o aparato para essa experiência gamer estava sendo mobilizado de alguma forma e tudo isso foi crescendo ao longo do tempo. [...] A gente aproveitou o momento do Netflix, daquele anúncio que teve, fizemos uma pesquisa pré e pós. Naquele momento, os indicadores de vontade de jogar já eram muito altos, eram em torno de 74%. Depois que teve a revelação do trailer, o percentual subiu para 84%. Então, as pessoas já que jogam jogos digitais já estavam super empolgadas, viram aquele conteúdo e ficaram ainda mais ", declarou.

Ainda na linha sobre ampla divulgação, Carlos entende que a marca GTA superou as próprias barreiras e destacou as ações que estão sendo feitas em Miami, na Flórida: “Se você pegar o que tá acontecendo nessa campanha de marketing nas últimas semanas, esse envelopamento de Miami, essas experiências. Cara, tem um festival com músicos, músicos de alto calibre, um line-up, vai ser o novo Lollapalooza? vai ser um festival recorrente? Uma marca de tênis como a Nike lançando produto em colaboração, um time de basquete mudando o nome. Você vê que você começa a impactar uma outra audiência que não necessariamente é o fã do videogame. E aí esse é um ponto importante. A marca GTA já conseguiu fazer isso. Essa campanha de marketing, que na minha visão, é única, tá? A gente já viu muitos jogos, muitas publicadoras procurando fazer isso e fazendo muito bem, mas não nessa escala, numa escala global e de experiência que ela vai para outros meios”, apontou.

Apesar do título ser extremamente cobiçado, GTA 6 também consente com uma nova faixa de preço do games, que vai trazer lançamentos a partir de R$450, pesando no bolso do brasileiro. Sobre isso, Carlos disse que um dos quesitos mais importantes na procura e compra de um jogo é sempre uma boa promoção: “O principal motivador para ele comprar, além do jogo, história, narrativa, é o jogo estar em promoção. Inclusive, nesse ano a gente montou um deck exatamente sobre motivações de compra. Pensando no próprio GTA ou nos jogos de maneira geral e promoção é um negócio importante, porque ao comprar no lançamento, as pessoas compram, mas não é a maioria. Hoje, mais ou menos 20 a 25% do público do console compra o jogo no lançamento. As outras fatias compram três meses depois, compra depois do lançamento, um ano depois. Por quê? Porque você espera justamente ver o conteúdo, ver se ele é interessante, e decide comprar”, exemplificou.

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Carlos ainda destacou um trecho da pesquisa PGB que trazia este questionamento, quando o preço de GTA ainda era uma suposição: “A gente usou o valor hipotético de R$ 600. E a pergunta era essa: ‘Se o GTA custasse R$ 600, você estaria disposto a comprar?’ E no primeiro momento, as pessoas falam assim: ‘Cara, me parece caro, mas eu vou comprar’. No ano passado, 56% falaram que era caro. Esse ano, depois do evento da Netflix, 60% ainda consideraram caro, mas o percentual de pessoas que pretendiam comprar no lançamento se manteve. O que isso quer dizer? [Que o público pensa:] 'Eu sei que ele é caro, eu sei que ele realmente ele é mais difícil nesse momento, mas eu estou disposto a investir nele porque eu quero participar desse momento. Eu quero descobrir o GTA junto com a comunidade”, pontuou.

Concluindo o assunto da precificação, Carlos indica que o nicho sempre teve um tom elitista, justamente por conta dos altos preços para o consumo das mídias, desde o console até os jogos e periféricos: “Se a gente for pensar no consumo de jogos digitais hoje, separando duas plataformas aqui, o console e o PC, hoje é isso aí, R$ 3 mil, R$ 7 mil um PlayStation 5 Pro. Para você ter ou console, fora o jogo, fora assinatura, fora um monte de coisa, fora televisão e tudo mais. O PC, a gente tá vivendo esse momento do hardware onde tudo é mais caro, por conta da memória RAM, processador, uma GPU que custa os top de linha até R$ 30 mil. Então, por característica da experiência nessas plataformas, é elitizado. [...] Pega o público do smartphone, que vale mencionar, é a maioria no Brasil. 44% preferem jogar no smartphone, é assim desde 2016. [...] Mas conforme esse jogador de smartphone começa a ganhar repertório, começa a jogar jogos e começa a ver um produto como GTA fazendo barulho, [e pensa:] ‘cara, talvez seja a hora de eu migrar aqui e eu vou comprar um console’, por exemplo. “, concluiu o especialista.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título conta com a primeira dupla de protagonistas, que será um casal e vai viver aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, o estado que é uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra no PlayStation 5 e no Xbox Series X|S.