Fernanda Cunha, jornalista e escritora, é a autora do livro "Setor de Contos", que explora o cotidiano de Brasília - (crédito: Julia Salustiano)

Em Setor de contos, que a jornalista paraibana Fernanda Cunha lança nesta sexta-feira (27/11) na Livraria Circulares, 18 narrativas exploram a rotina de quem vive no Distrito Federal, longe das manchetes políticas e dos cartões-postais tradicionais da capital.

Radicada em Brasília há 16 anos, a autora venceu uma seleção literária promovida em seis estados pela Editora Urutau. O projeto utiliza a lógica dos setores urbanos da capital, a exemplo do Setor Hoteleiro e do Setor de Autarquias, para documentar o cotidiano anônimo no papel.

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A rotina além da política

A publicação aborda dramas universais contextualizados no território brasiliense. Segundo a jornalista, o livro reúne literatura, arte, ipês em flor e o período da seca, retratando vivências de nativos, forasteiros e estrangeiros que residem na região.

As 18 histórias transitam entre o Plano Piloto e as cidades-satélites. O objetivo da autora foi apresentar diferentes realidades sociais, expondo contradições urbanas que englobam tanto as belezas naturais quanto as dificuldades sociais da capital.

Histórias e personagens

Entre os episódios narrados no livro, destacam-se perspectivas variadas, como a de uma moradora isolada em seu próprio apartamento que mantém contato com o mundo externo apenas pelas frestas do cobogó, ou a de um trabalhador de uma cidade-satélite que questiona a estrutura local e indaga sobre as pessoas que operam a manutenção diária do avião brasiliense. Há, ainda, um diálogo direcionado a turistas que passam apenas um fim de semana e ignoram aspectos cotidianos, como as passarelas sob o Eixão.

Fernanda Cunha pontua que Brasília não atua como mocinha na publicação, alternando momentos de vilã e vítima de visões superficiais. A escritora ressalta que o trânsito frequente entre o Plano Piloto e as cidades fomenta os encontros responsáveis por produzir as histórias da cidade.

Serviço

Setor de Contos

De Fernanda Cunha. Lançamento nesta sexta-feira (27/11), às 19h, na Livraria Circulares (SHCGN CRN 714/715).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.