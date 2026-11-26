Com cerca de três milhões de seguidores e uma trajetória que começou no teatro de Brasília aos 9 anos de idade, Adriano DiCarvalho se consolidou como um dos criadores de conteúdo mais reconhecidos do país. Seu trabalho — vídeos com textos autorais e crônicas sobre novelas, realities, filmes, séries e acontecimentos cotidianos — rendeu indicações a prêmios, campanhas publicitárias para grandes marcas e, recentemente, um convite da diretora Amora Mautner para participar da novela Quem ama cuida.

DiCarvalho explica que a escrita sempre fez parte de sua vida profissional. Roteirista, ele dirigiu canais no YouTube antes de decidir levar para o ambiente digital um trabalho com identidade própria. "A grande mudança aconteceu quando passei a entender que poderia levar para esse ambiente um trabalho com minha própria identidade e, principalmente, com meu rosto na tela", conta. A pandemia da covid-19 foi o período em que começou a experimentar formatos.

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O processo criativo, segundo ele, parte da observação — uma habilidade que atribui à formação como ator. "O ator é um observador por natureza. É preciso estar atento à realidade para compreender o comportamento humano e construir personagens." Essa percepção, desenvolvida desde os primeiros passos no teatro em Brasília, cidade onde viveu até os 18 anos, é o que transforma uma cena de novela ou um acontecimento do cotidiano em crônica: "A crônica nasce desse exercício de observação. É quando uma situação específica passa a dizer algo sobre a nossa própria experiência".

Com o alcance conquistado, DiCarvalho reconhece o aumento da responsabilidade sobre o que publica. "Uma opinião pode chegar a pessoas com experiências e visões de mundo muito diferentes, e tenho consciência disso", relata. Ainda assim, recusa a autocensura: "Isso não significa que eu deva medir cada palavra pelo receio de desagradar. Seria um caminho perigoso para quem trabalha com opinião". Para ele, o essencial é distinguir uma análise fundamentada de uma impressão pessoal e estimular o pensamento crítico, "nunca a tentativa de dizer às pessoas o que devem pensar".

Adriano Dicarvalho (foto: Sergio Santoian)

Da internet para a ficção

O convite de Amora Mautner para Quem ama cuida marcou o encontro entre o universo que ele comenta na internet e a ficção televisiva. Inicialmente, a participação seria como ele mesmo, mas, ao descobrir que DiCarvalho também era ator, a diretora propôs que ele interpretasse um repórter que chega à família Brandão com perguntas incômodas. "Foi uma surpresa deliciosa! A Amora é uma diretora cujo trabalho acompanho e admiro há tantos anos", afirma.

A emoção, segundo ele, tem raízes profundas. "Saí de Brasília aos 18 anos com o sonho de trabalhar com televisão. E foi justamente atrás das novelas que me mudei para o Rio de Janeiro, onde vivi por 20 anos" , recorda. Hoje radicado em São Paulo, ele vê no convite um reencontro com sua essência: "Atuar nunca deixou de fazer parte dos meus planos e nunca deixará. Sou essencialmente um ator."

A experiência de DiCarvalho no audiovisual vai além da atuação. Como diretor, assinou documentários como XuChá.Doc, sobre o retorno de Xuxa aos palcos, e o filme sobre Valesca Popozuda durante a repercussão de Beijinho no ombro, além de making ofs de projetos musicais como o DVD do Bloco da Preta e do Show das Poderosas, de Anitta. "Gosto muito de trabalhos em que minha experiência como roteirista também orienta minhas escolhas como diretor. Tenho muita vontade de desenvolver novos projetos nessa área", diz o filho de Brasília.

O reconhecimento veio por diferentes caminhos. Em 2026, chegou ao Top 20 do iBest na categoria Influenciador de Cinema, TV e Streaming e foi convidado a integrar a Academia iBest. Está indicado ao TikTok Awards 2026 na categoria #TikTokMeFezAssistir e será homenageado na edição brasileira do Digital Awards. Seus vídeos também conquistaram o mercado publicitário, com campanhas para marcas como Diamond Films, Disney+, Universal+, Eudora, Nivea, OMO, Brastemp, BIC e Nubank.

O próximo desafio

Neste momento, DiCarvalho está concentrado na cobertura da próxima edição do BBB — projeto que acompanha a cada temporada e que, segundo ele, despertou o interesse por novas possibilidades no campo da apresentação. "Tenho pensado em formatos que envolvam a repercussão do entretenimento e dos acontecimentos que mobilizam o público. É um território que conversa muito com o que já faço, mas que me permitiria experimentar outras formas de comunicação diante das câmeras", revela, bem-humorado. "Será que eu levo jeito? Parte da minha audiência acha que sim!", ele completa.

Para ele, o BBB é "um microcosmo da sociedade brasileira", onde relações de poder e preconceitos aparecem de maneira evidente. Suas análises partem da observação do comportamento dos participantes, sempre preservando a independência diante das torcidas. "Posso gostar de um participante e discordar de uma atitude dele. Da mesma forma, posso não me identificar com alguém e reconhecer quando essa pessoa tem razão", argumenta.

Ansioso pelo BBB 27, DiCarvalho resume o que o move: "O que mais me interessa é justamente essa possibilidade de observar o comportamento humano em uma situação tão particular e perceber como aquilo se relaciona com questões que fazem parte da nossa vida em sociedade". E deixa um recado aos participantes. "Prefiro que simplesmente joguem o jogo, com estratégia e verdade (ou não). No BBB, vale (quase) tudo. Que comecem os jogos!", conclui.