Ex-BBB relembra romance com Antônio Fagundes e expõe ator: 'Ele tinha um namoro mal resolvido' - (crédito: Reprodução/Roda Viva)

A participação na novela "Tempos Modernos", exibida pela TV Globo em 2010, acabou aproximando Aline Dahlen de um dos atores mais conhecidos da dramaturgia brasileira.

A ex-participante do "BBB 14" revelou que manteve um relacionamento de aproximadamente um ano com Antônio Fagundes, de 77 anos, após os dois se conhecerem durante as gravações da produção.

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A história foi relembrada pela atriz em entrevista ao Roberio de Ogum Podcast. Na época, Aline interpretava uma enfermeira que contracenava com o personagem do artista.

Admiradora do trabalho de Fagundes, ela contou que já o considerava charmoso antes mesmo de os dois desenvolverem uma aproximação fora do ambiente profissional.

Ao falar sobre a personalidade do ator, a ex-BBB não economizou nos elogios. “Eu fiz uma novela chamada Tempos Modernos onde eu era enfermeira dele… Ele era um galã, eu sempre assistia ele nas novelas e sempre achei ele charmoso”, disse. Em seguida, completou: “Ele é educadíssimo, um lorde, só tenho coisas boas a falar dele”.

O primeiro contato mais próximo aconteceu depois que Fagundes comentou sobre uma peça teatral que estava preparando e manifestou o desejo de convidar integrantes do elenco. A conversa acabou rendendo uma troca de telefones e, posteriormente, um convite para jantar.

Aline também contou uma situação inusitada envolvendo o início do envolvimento. Segundo ela, o ator chegou a sugerir que os dois fossem até sua residência para conhecer a biblioteca particular dele. A proposta, entretanto, foi recusada pela atriz, que percebeu uma segunda intenção no convite.

“Ele falou algo fenomenal: ‘Você não quer ir em casa conhecer minha biblioteca?’ E aí eu disse: ‘Não, não vou conhecer sua biblioteca porque eu sei que não vai parar na biblioteca’”, afirmou.

Apesar da resposta, o encontro terminou de maneira tranquila. Aline contou que Fagundes a acompanhou até sua casa e manteve uma postura respeitosa. Naquele momento, ela chegou a pensar que ele não havia gostado da recusa, mas a impressão não impediu que os dois retomassem o contato.

“Ele me deixou em casa, super educado, mas achei que ele não gostou muito, mas foi só impressão e a gente voltou a se falar”, ressaltou.

Aline Dahlen explica motivo do término

O relacionamento chegou ao fim aproximadamente um ano depois. Ao recordar o período, a atriz apontou uma situação envolvendo a vida amorosa do artista como possível razão para o desgaste entre os dois.

“Ele tinha um namoro mal resolvido com a atual mulher dele. Quando ele ficou comigo ele não estava com ela. Eu não sei, mas eu acho que ele ficava comigo, aí brigava um pouquinho comigo, ficava com ela, brigava com ela, ficava comigo. Eu nunca briguei com ele. Então, não sei”, reforçou.

Atualmente, Antônio Fagundes é casado com a atriz Alexandra Martins, de 47 anos. Os dois começaram a se relacionar após se conhecerem em 2007, durante as gravações da série "Carga Pesada". A oficialização do casamento aconteceu em 2016.