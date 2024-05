Baile do Ipê aposta na energia e na alegria do forró

A energia do forró ganha vida na sexta edição do Baile do Ipê, neste domingo (26/5), na Praça Chico Mendes na UnB. Os professores e organizadores do evento, Flávio Severiano e Letícia Godoy, com a banda Ipê Fulô, realizam o evento para aqueles que buscam mais do que passos de dança.

"O forró transmite alegria, conexão e novo significado para aqueles que se permitem dançar ao ritmo do coração", comenta a professora de dança, Letícia Godoy, que enfatiza o prazer de influenciar a arte do forró na vida dos alunos. "É muito bom ver que o que a gente tem para oferecer está fazendo tanto sentido na vida dessas pessoas."

Flávio ressalta que a intenção do evento é fazer com que as pessoas se divirtam, independentemente do nível e habilidade com a dança. "O baile é uma oportunidade não apenas para dançar, mas também para integrar a comunidade e apoiar a cena local de forró."