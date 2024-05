Espetáculo ‘A Menina e o Lenço' tem universo cênico móvel e interativo

O espetáculo estará em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo, nos dias 1º e 2 de junho - (crédito: Divulgação/Will Lopes)

Voltada tanto para o público infantil quanto para o adulto, a encenação A menina e o lenço, terá seis apresentações em Brasília, nos próximos dias 1º e 2 de junho.

A obra, de criação brasiliense e com roteiro de Guylherme Almeida, explora o espaço urbano para compor o universo cênico móvel e interativo nas áreas externas e internas do Espaço Renato Russo, onde ocorrerão as apresentações.

Com trilha sonora composta para o espetáculo pelo musicista Gabriel Paes, a peça conta a história de uma menina que tem o lenço roubado e vive diversas aventuras na corrida para recuperá-lo.

“O espetáculo começa na rua e termina no teatro. Nosso objetivo é redescobrir esse território cotidiano através de uma intervenção cênica e conectar com a história que é finalizada dentro do teatro”, explica Almeida.

O espetáculo estará em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo, nos dias 1º e 2 de junho, com sessões às 10h, 15h e 17h, e entrada é gratuita com retirada pelo Sympla.

Saiba como prestigiar

Espetáculo A Menina e o lenço

Local: Espaço Cultural Renato Russo



Espaço Cultural Renato Russo Data: Dias 01 e 02 de junho



Dias 01 e 02 de junho Sessões: 10h, 15h e 17h



10h, 15h e 17h Entrada: Gratuita — Ingressos podem ser adquiridos no site Sympla

Localização: Espaço Cultural Renato Russo - Asa Sul Comércio Residencial Sul 508 Bloco A - Asa Sul, Brasília



Espaço Cultural Renato Russo - Asa Sul Comércio Residencial Sul 508 Bloco A - Asa Sul, Brasília Classificação: Livre