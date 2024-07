Nesta sexta (12/7), a banda Dfellas se apresenta no Hop Capital Beer para celebrar o Dia Mundial do Rock. O grupo é composto por Bernardo Rosa (voz), Rapha Lucoli (guitarra e voz), Marcio Martins (baixo e voz), Toninho Coutinho (bateria e voz). "Começamos de maneira bem improvisada, na época, fui convidado a fazer um show para celebrar o aniversário dos sócios. O show que era apenas duas horas se estendeu e tocamos por três horas sem parar", conta Bernardo. "Nós tentamos sair da mesmice, percebemos que muitas bandas tinham um repertório repetitivo, sempre tocam as mesmas músicas. Começamos os shows a todo vapor e mantemos assim até o final, um rock and roll puro e sem frescura".

A toca Gastro Bar também vai comemorar o Dia Mundial do Rock. Segundo um dos organizadores do evento, Claudinei Fernandes, o rock é mais que música: "Para mim, é um movimento cultural que precisa continuar para preservar a história e a essência. Principalmente em Brasília, que mantém a cena do rock cada dia mais forte."