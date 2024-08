Quermesse do Templo Budista celebra tradições orientais

Quermesse do Templo Shin Budista - (crédito: Arquivo pessoal do Templo / Divulgação)

A tradicional festa anual da comunidade nipo-brasileira retorna ao Templo Shin Budista de Brasília em mais uma edição. A Quermesse do Templo da Asa Sul oferece aos amantes da cultura oriental uma programação diversa. Atrações tradicionais como o Bon Odori, o Matsuri Dance e os grupos de Taikô são marcas registradas do evento. A Orquestra Filarmônica de Brasília fará uma apresentação musical especial, enquanto a área gastronômica oferecerá várias opções de comida tradicional japonesa.

Concurso de cosplay, apresentações de artes marciais, cerimônia do chá e oficinas de caligrafia japonesa, Ikebana e cerâmica também farão parte da programação. Mais de 50 expositores de roupas, arte, decoração, cosméticos, aromaterapia e artesanato, entre outros, estarão com os produtos à venda para o público. Os pequenos terão direito a uma brinquedoteca enquanto os adultos assistem aos espetáculos e se deliciam com a gastronomia típica. Yakisoba, sushi, camarão e tempura fazem parte do cardápio de comidas tradicionais, ao mesmo tempo que lanches brasileiros também serão vendidos.

O tema da edição de 2024 é Inclusão, no qual um espaço sensorial para pessoas com autismo será disponibilizado. O projeto Yakisoba Solidário ajudará a financiar um prato para uma pessoa vulnerável: na compra de uma refeição, no preço promocional de R$20, voluntários da Cozinha Comunitária arrecadarão o valor das vendas no final de cada noite para a doação. O ingresso social será vendido exclusivamente na entrada, a R$15 mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível.

Diretor do Templo desde 2022, Monge Keizo inspirou-se no tema de inclusão ao visitar a exposição Sagrada Inclusão, realizada pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. Ao se deparar com trabalhos de arte feitos por pessoas com autismo, o Monge sentiu-se incentivado a reproduzir a experiência com as artes orientais, Simu-e e Ikebana. “A Associação Autista Brasil nos auxiliou com palestras e oficinas para que possamos conhecer melhor o espectro e saber o que significa a inclusão na prática”, completa.

A adição do espaço sensorial na festa acompanha guias voluntários para acessibilidade de pessoas autistas. O Monge relata que muitas pessoas portadoras de autismo e outras neuro divergências ficam felizes ao saber da existência do lugar. Ministrado pela professora Kamila Novais, especialista em terapia ocupacional, o espaço oferece um alívio para tranquilizar a sensibilidade do TEA (transtorno do espectro autista).

A solidariedade é outro forte elemento da edição de 2024. Keizo explica que a Quermesse é realizada na agenda budista Urabon-e, tradição marcada pela prática da doação: “Ou seja, a manifestação de solidariedade. Para que todos que participam da quermesse possam praticá-lo, retomamos o ingresso social e criamos o Yakisoba Solidário.”

A sustentabilidade também é explorada a partir da coleta seletiva, o reuso e a reciclagem dos materiais utilizados. Para expandir a prática, o Templo aproveita a oportunidade do festejo para contribuir para o bem da sociedade. “A sustentabilidade que promovemos na Quermesse deve ser implementada no dia a dia de cada um de nós. Para tanto, precisamos trabalhar continuamente na conscientização a respeito do tema”, opina Keizo. Boa parte dos materiais usados na festa serão transformados em produtos reciclados, por meio de parcerias com ONGS e entidades que atuam na área ambiental.

A banda de forró Trio Balançado fará uma apresentação especial no evento ao misturar danças nipônicas com forró brasileiro. As culturas distintas de países diferentes foram juntadas a partir da ideia de união da festa. “O ritmo brasileiro levou muitas pessoas a dançar num clima agradável. Senti que a nossa Quermesse estava abraçada pela cultura brasileira, assim como o templo é acolhido pela cidade. A integração cultural é uma das missões do Templo”, afirma o Monge.

Ao longo dos anos, a Quermesse transformou-se em um destaque do calendário festivo de Brasília. A tradição celebra o reencontro com os antepassados e expressa essa alegria com danças, músicas e comidas. Monge Keizo argumenta que essa essência do evento tem cativado um público cada vez maior: “Procuramos abrir cada vez mais amplamente a porta do evento para a comunidade do DF.”

Desde a primeira edição em 1970, a Quermesse conta com a participação de voluntários, inicialmente japoneses que mantinham o templo. O Monge observa que atualmente a maioria dos voluntários são brasileiros sem ascendência japonesa. “Consideramos isso uma herança para o futuro. Segundo o poeta Victor Hugo, a mente se enriquece com aquilo que recebe, e o coração, com aquilo que dá”, celebra.

Tradição e modernidade são elementos equilibrados para atrair o público tradicional e as novas gerações para a festa. “As conversas contínuas com o público são a única maneira de equilibrar a tradição e a inovação, assim como o budismo se difundiu em diversas culturas, priorizando a tradução do ensinamento”, reflete o Monge. Ele convida todos os brasilienses a dançar e saborear os pratos preparados pela comunidade nipo-brasileira na Quermesse.





Serviço

Quermesse do Templo Budista

No sábado (31/8) e no domingo (1/9), das 16h às 22h, no Templo Shin Budista de Brasília (315/316 Sul). Ingressos a partir de R$12,50 no Sympla ou na porta do evento. Livre para todos os públicos.