Festival Sinfônico exibe o último espetáculo da temporada neste sábado

Orquestra do Festival Sinfônico se reúne com artistas da cidade - (crédito: Saulo Cruz)

A Concha Acústica de Brasília será palco do encerramento da 5ª edição do Festival Sinfônico neste sábado (7/9). Promovida pela Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB), a programação do festival conta com uma série de shows multiculturais em diversos ritmos musicais. A abertura das atrações inicia-se pela apresentação do projeto Viva Arte Viva ao lado do Coral 10: um espetáculo de música, dança e teatro com o talento de 280 crianças de diferentes escolas públicas do DF.

Em seguida, apresentações de Eduardo Rangel, Marina Melaranci, Gabriel Grossi e Edson Cordeiro conduzirão a plateia em uma experiência cultural ao passear por diferentes gêneros musicais. O grande final do festival será o espetáculo Carmina Burana, executado pelo maestro Thiago Francis e acompanhado da coreografia inédita da bailarina Cristina Perera. O magnífico clássico musical alemão de Carl Orff será performado ao vivo, a céu aberto e às margens do Lago Paranoá.

Idealizadores do projeto, Doner Cavalcante, presidente da OFB, e Thiago Francis, maestro da orquestra, afirmam que o festival entende a música como uma linguagem universal que une as pessoas ao dialogar com diferentes estilos: "Trabalhamos para quebrar paradigmas e preconceitos com a música de concerto. A orquestra é versátil, os arranjos preparados irão abraçar o estilo de cada artista que irá se apresentar em conjunto."

Coreógrafa do espetáculo final, Cristina Perera interpretou a obra em uma dança dramática. Acompanhada de bailarinos versáteis, a performance converge o clássico com o contemporâneo em honestidade de sentimento. "Não adianta um corpo com técnica sem essência de si mesmo, sem tocar na interpretação. Bailarinos são intérpretes, não só formas que se movem no ar", diz Cristina, que descreve a coreografia como intuitiva, visceral e criativa.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco