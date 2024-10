Tom Ribeira se apresenta na Infinu com show intimista de MPB

Tom Ribeira se apresenta na Infinu no domingo - (crédito: Divulgação)

O domingo na Infinu terá uma apresentação intimista de Tom Ribeira, que irá apresentar um repertório de canções autorais e músicas brasileiras que marcaram a vida do cantor. Cinco das canções do show serão agrupadas no seu primeiro EP que sairá ainda esse ano. "Acho muito especial poder apresentar músicas 'recém-nascidas', é uma maneira de batizar a criação e sentir o que ela tem para dar", comenta o paulista.

Homenageando a MPB, Tom Ribeira interpretará Martinho da Vila, Jorge Ben, Rita Lee, Mariene de Castro, entre outros artistas que o inspiraram. Tom aprecia um show intimista e sente que é um espaço de conexão com o público. "Poder enxergar o rosto das pessoas enquanto toco é uma maneira bonita de me conectar com a comunidade que começou virtualmente e que vai se consolidando de uma maneira emocionante. Tenho muita gratidão pela sorte de fazer shows pelo Brasil, apresentando minha arte ainda em gestação. Isso para mim é dar vida para o sonho que sempre tive", destaca.

O seu primeiro EP, que está em produção, mistura uma sonoridade acústica com o ritmo eletrônico, o agudo e o grave. Como um jovem na MPB, Tom comenta: "Falar sobre amor, afetos, fantasias, contradições e realidades é minha maneira de me expressar nesse mundo. Tenho muita fé em nossa música, ela é minha crença divina. Que sorte poder fazer da minha vida uma ferramenta para espalhar um pouco dessa cultura para o mundo".