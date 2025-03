Tropicália! chega a sexta edição com discos e música pernambucana

Durante o final de semana, 8 e 9 de março, a partir das 12h, a Tropicália! Feira de Discos retorna ao Infinu para sua sexta edição. Com expositores do Distrito Federal e Goiás, o público pode conferir um acervo com mais de 15 mil discos de vinil à venda distribuídos nas 12 bancas presentes, além da apresentação de 10 DJs, entre eles, o guitarrista pernambucano Lucio Maia, ex-integrante da banda Nação Zumbi.

Considerada a maior feira de discos do DF, a Tropicália já teve edições menores, como por exemplo a que ocorreu dentro do evento Picnik, em outubro de 2024, e outra realizada na Chapada dos Veadeiros, em janeiro de 2025, sendo a primeira na história da região. André Kalil, produtor da feira, conta. “Somos a maior e mais diversificada feira de discos da cidade, somos um movimento cultural que está revolucionando o mercado de discos do DF e a cada edição superamos a anterior por seu caráter de ineditismo e sucesso de público”.

Com o objetivo de reforçar a interação entre apreciadores de música, colecionadores de discos e formadores de opinião, o evento foi fundado em dezembro de 2013 com sua primeira edição também na Infinu. De acordo com Kalil, “sua criação se deu pela necessidade de inovar e renovar o setor de vendas de discos que estava carente de eventos de qualidade, com bons atrativos e boa divulgação”.

Para animar ainda mais o público, a sexta edição traz a presença especial de Lucio Maia, conhecido pelo seu estilo musical que combina elementos do rock, funk e música regional brasileira. Radicado, atualmente, em São Paulo, o guitarrista se dedica atualmente ao Lucio Maia Trio, que mistura diferentes gêneros musicais. Além de participar como DJ durante a tarde de sábado, o guitarrista também sobe ao palco do Infinu com seu trio no mesmo dia, às 19h.

Além dele, também se apresentam no evento os DJs Pedro Brandt, La Reina, EL Loco, Giras, Selecta Funk, Lethal Breakz, Mariloversrock, Mak Comas e Bruno Prieto. Já no segmento de expositores estarão Astoria Discos, Discos Bacural, Bassul Discos, Fadiga Discos, Se7e Vinil, Quitanda Estúdio, DiscCaos, Otavinil, Murundu Terra e Som, Hertz 60 Vinil e o Boa Viagem Discos.

6ª Tropicália! Feira de Discos



8 e 9 de março, sábado e domingo, das 12h às 20h, no Infinu - 506 Sul, bloco A, acesso pela W2 e W3. DJs das 13h às 22h. Feira com entrada gratuita e classificação indicativa livre.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco